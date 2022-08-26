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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／夏立言見國台辦副主任陳元豐　一致認為「兩黨加強合作」

▲▼ 夏立言會見福建台商、8/21 。（圖／廈門台商提供）

▲ 夏立言會見福建台商 。（圖／廈門台商提供）

記者蔡儀潔／北京報導

據大陸《新華社》今（26）早消息，中國國民黨副主席夏立言與中共中央台辦副主任陳元豐在上海會面。新聞稿指出，雙方表示，願在既有基礎上，加強兩黨交往。

據報導，陳元豐在上海與率團來訪的夏立言一行會面。雙方共同回顧了過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，維護台海和平穩定，取得廣受兩岸同胞肯定的重要成果。

雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通；願在既有基礎上，加強兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

陳元豐表示，大陸一向高度重視維護和增進台灣同胞的利益福祉，依法依規保障和維護在大陸學習、工作、生活台胞的合法權益；對於海外台胞，包括近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，大陸方面都願積極採取領事保護措施，及時提供救助；雙方還就加強和深化兩岸青年企業家、青年學生交流等議題，具體交換意見。

對於大陸軍演和反制措施，陳元豐強調，當前台海形勢陷入緊張動蕩的根源在於民進黨當局不斷謀「獨」挑釁和外部勢力加緊「以台制華」，「我們採取的反制行動是正當、正義之舉。」

他接著指出，希望廣大台灣同胞秉持民族大義，共同反對「台獨」挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉。

▲▼立法院民進黨團記者會 回應夏立言赴陸相關議題 羅致政 林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民進黨團記者會日前回應夏立言赴陸相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

由於正值解放軍軍演和大陸祭出多項反制措施，夏立言此次訪陸行備受各界爭議。國民黨多次重申此行並沒有任何政治性目的，澄清媒體報導26日將見到特定陸方官員「並非事實」。

在25日見中共中央台辦副主任陳元豐前，夏立言24日就曾與海協會會長張志軍餐敘，同時傳達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮。張志軍表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，大陸採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉。

然而在「夏張會」後，共軍26日起又將連2天在福建沿海進行實彈射擊。民進黨批評道，台灣人民沒有那麼好騙，「國民黨如果不喜歡台灣，你們回去大陸沒有人留你。」

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