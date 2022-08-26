時隔14年再訪台！美議員降落台北　立刻喊話北京「我們不會被威嚇」

▲外交部北美司司長徐佑典代表我國政府歡迎美國參議院議員布蕾波恩。（圖／外交部）

記者趙蔡州／綜合報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日率團訪台，專機已經在25日深夜11點45分抵達台北松山機場。這次行程為布蕾波恩時隔14年再度訪問台灣，她抵達台灣後立刻在推特發文說，「我剛降落在台灣，想給北京傳達一個訊息，我們不會被威嚇」。

布蕾波恩25日深夜抵達台灣，不久後就在推特發文說「我剛降落在台灣，想給北京傳達一個訊息，我們不會被欺負」、「美國仍然堅定不移地維護全球自由，不會容忍破壞我們國家和盟友的行動」。

外交部25日表示，布蕾波恩參議員（Marsha Blackburn）率團訪台，專機25日深夜11點45分已抵達台北松山機場，預計停留至27日，期間將拜會晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

總統府發言人張惇涵也說，這次行程是布蕾波恩參議員繼2008年後，時隔14年再度訪問台灣，也再次以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持。期盼透過此次面對面的交流，持續強化台美安全合作與經貿交流等領域的夥伴關係。

布蕾波恩在過去任職眾議員及現在參議員時期，皆為參眾兩院的「國會台灣連線」成員，對於台灣的態度一直十分友善，對中國則立場強硬，今年7月她曾公開表示台灣是國家，是美國的盟友，應該要大力支持，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，她也稱讚「我們必須與台灣站在一起，我讚賞裴洛西沒有向拜登或中共退縮」。

▼布蕾波恩抵達台灣後，立刻在推特發文。（圖／翻攝自布蕾波恩推特）

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