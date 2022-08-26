美議員接續訪台　美國務院：持續依循政策挺台灣

▲外交部北美司司長徐佑典代表我國政府在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。（圖／外交部）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國聯邦參議員布蕾波恩深夜抵台，是本月第3位率團訪問台灣的美國議員。美國國務院官員今天重申，議員訪台行之有年，符合美國長年一中政策，美國會持續依循政策支持台灣。

共和黨籍的布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日深夜搭乘美軍專機抵台，她是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）後，本月第3位率團訪台的美國聯邦議員。

布蕾波恩訪台前曾造訪中國近年積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國。她抵台後透過新聞稿表示，台灣是美國在印太區域最強健的夥伴，高階人員定期訪台是美國長年政策，「我不會因為中共霸凌而背棄這座島嶼」。

她說，期待訪台期間能與台灣領導階層見面，直接聽取他們想法，了解台灣需求及美國能如何支持台灣人民自由，推進並強化美台夥伴關係。

根據外交部，布蕾波恩訪台期間為25日至27日，26日上午她將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

針對美議員接連訪台是否可能再升高情勢，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行電話簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，這符合美國長年「一中政策」，未來持續會有議員訪台。

巴特爾指出，美國持續以負責任、穩定及果斷方式行事，美國對台政策數十年來始終如一，跨越歷任政府，且仍致力遵循長年「一中政策」。

他強調：「我們會持續採取冷靜果斷作法，捍衛區域和平及穩定，並依循長年政策支持台灣。」

美中關係、台海情勢近來因裴洛西訪台緊張升高，中國除向台灣周圍發射飛彈外，也大動作取消或暫停美中8項與軍事、氣候及打擊犯罪有關的合作及會議；美國批評中國反應過度、作法不負責任，並指控北京企圖建立「新常態」，改變現況。