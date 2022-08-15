馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮





▲美國參眾議員訪問團拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基昨日率團來台訪問兩天，中共官方再次宣布進行軍事演練，國民黨今（15）日表示，中華民國與美方議員交流屬於正常行為，請中共應停止借題發揮的作法。

針對中共官方再次宣布進行軍事演練，影響台海和平安全，國民黨提出嚴正抗議，並重申堅定捍衛中華民國，守護民主自由與區域和平的路線不會改變。

同時，回顧國民黨過去執政時期，便與美方交流頻繁，台海亦能維持和平狀態，中華民國與美方議員交流屬於正常行為，請中共應停止借題發揮的作法。因此國民黨呼籲，兩岸和平需要保持善意，不要破壞來之不易的區域和平與穩定。

根據解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，中國人民解放軍東部戰區15日在台灣周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。施毅指稱，「這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾」，並強調戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

馬政府執政時期與美方交流歷史列表：

2012年5月20日，總統馬英九宣誓就職，美國慶賀團團長為前白宮幕僚長戴利，慶賀團成員包括前副國務卿史坦柏格、前國務院政策計畫處長史洛德女士、美國在臺協會主席薄瑞光等；美國聯邦眾議院外交委員會主席羅絲-雷提南亦率團搭乘美國行政專機參加就職國宴。

2012年8月，美國國務院經濟暨商業事務局助理國務卿費南德茲（英語：Jose W. Fernandez）訪臺。

2012年10月2日，美國政府宣布臺灣成為美國第37個授與免簽證成員，亦為亞太地區第七個前往美國免簽證成員。

2013年6月，美國參、眾兩院以壓倒性票數通過了支援臺灣成為國際民航組織（ICAO）觀察員的法案，此案要求國務卿訓令美國駐ICAO代表團提案支援。7月，總統歐巴馬簽署此案。

2013年8月，總統馬英九率團赴巴拉圭出席新任正副總統就職典禮，在過境美國紐約時，除了參觀九一一國家紀念博物館、重返母校紐約大學外，並成為紐約中華公所成立百餘年來，首度造訪的中華民國元首。

2014年3月，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿史雯珊與國際組織事務局副助理國務卿庫克（Nerissa J. Cook）、4月，美國環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）、11月，國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿唐偉康相繼訪臺。

2015年1月1日，中華民國駐美國代表處於華盛頓哥倫比亞特區的雙橡園舉行元旦升旗儀式。

2016年3月，美國國務院國際組織事務局副助理國務卿庫克、經濟暨商業事務局首席副助理國務卿唐偉康抵臺訪問。

2016年5月16日，美國眾議院以口頭無異議方式通過《88號共同決議案》；7月7日，參議院也通過《38號共同決議案》表達參眾兩院共同意見，完成國會的法律程式將「六項保證」訴諸文字，以書面形式表述總統雷根1982年對臺灣提出的口頭保證。重申《臺灣關係法》及「六項保證」兩者皆為美臺關係的基石、敦促美國總統及國務卿「公開、主動並始終如一地確認「六項保證」是美臺關係的基石」。

2016年5月18日，美國眾議院通過《2017年國防授權法（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017）》，當中包含邀請臺灣參與環太平洋軍事演習，提升美臺軍事高層交流，以及明確說明對臺軍售進度等多項修正案。

