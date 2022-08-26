台北城博會登場！縮小版「霞海毛線廟」連擲筊都能織出來　6展區曝光

▲台北市城市博覽會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲動用8000多萬元籌備的「台北城市博覽會」於26日舉辦開幕記者會，27日正式對外登場，一共分為六大展區，包括永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業及智慧城市，並公布與產官學一同建構「元宇宙台北隊」內容，將由柯文哲與虛擬分身共同主持。

台北城市博覽會於27日在花博公園爭艷館揭幕展開為期16天的展覽，26日先舉辦開幕記者會，由柯文哲、黃珊珊等人率局處同仁出席，但因黃珊珊將於27日導覽結束後請辭，此展覽被視為柯文哲與黃珊珊的「畢業展」，加上動用了8000萬元救命錢舉辦、交維計畫有缺失，以及被議員踢爆動員里民參加，爭議不斷。

北市府表示，此展覽以「台北的未來」為主軸，「永續發展」、「城市再生」、「打開台北」、「共融社會」、「創新創業」、「智慧城市」6大主題規劃，透過沉浸式劇場，光雕投影、數位互動、城市模型、動態影片等虛實整合、活潑互動方式，展現台北一路走來的成長蛻變歷程，以及交棒至下一代的未來城市藍圖。

在「永續發展」的展區裡，這一面9公尺長的光雕牆，活靈活現的泡泡漂浮著，用手一戳，就能看到台北與自然共生的法則，不論是利用田園綠屋頂增加都市綠面積，或是快速滲透的透水鋪面，最終目的都是要創造一個零碳台北，打造一個會呼吸的海綿城市。

「打開台北」的展區裡，有一座全台唯一的縮小版霞海「毛線」廟，不論是栩栩如生的神像、裊裊升起的白煙，甚至連小小的擲筊，都是由各種不同毛線技法編織而成，利用藝術家的創意，重現台北市民的宗教信仰與精神世界。

而北市府也預計在26日公布籌備多時的《台北市政府元宇宙願景白皮書》，並與產官學一同建構「元宇宙台北隊」共創領先全台的元宇宙都市，據了解，現場將有柯文哲、副市長彭振聲等人與「虛擬分身」共同主持，以創新有趣的XR展示方式呈現。

台北市政府指出，本次展覽以沉浸式劇場，光雕投影、數位互動、城市模型、動態影片等虛實整合、活潑互動方式，展現台北成長蛻變的歷程，參觀者可以用30至60分鐘，探索台北的新與舊、體驗台北的快與慢、聆聽不同台北人的心聲、看見不同台北人的生活樣貌。

另外，除了主展場的豐富內容，場外還有藝文表演活動、農民市場、風味市集，中秋連假期間更有熊讚熱氣球登場，歡迎大家一起來花博公園爭艷館看見不一樣的台北，感受台北的多樣風情。