台中抗疫歌曲曝光　盧秀燕頒勳章表揚城市防疫英雄

▲台中公開抗疫歌曲「親愛的朋友」，盧秀燕頒勳章表揚防疫英雄。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府今(25)日舉行防疫英雄表揚暨公益歌曲「親愛的朋友」MV發表會，今日活動以播放「親愛的朋友」MV揭開序幕，台中市長盧秀燕特地穿著印有「親愛的朋友」名稱及樂譜的T恤上台致詞及頒獎，並且頒發勳章給防疫英雄，藉此讓防疫英雄們的付出及奉獻被看見、肯定！

此次受表揚對象包括台中市各家醫院院長、副院長、各醫師公會、診所協會理事長以及各藥師公會、藥劑生公會理事長，還有防疫巴士及防疫計程車運將等。

▲台中抗疫歌曲「親愛的朋友」，召集眾多音樂人一同獻唱，希望能替台中市民打氣。（圖／記者游瓊華攝）



「親愛的朋友」歌曲製作人何騰翔、召集人王榮良與蔡小燕表示，當初僅花了幾分鐘討論便決定創作這首防疫歌曲，甚至邀請葛萊美獎混音師參與製作，也召集眾多音樂人一同獻唱，希望能替台中市民打氣。

盧秀燕提到，此次頒贈的勳章是市府獨創、也是全國唯一的城市英雄獎章，設計為口罩意象，代表勇敢守護，勳章上印有「HERO」字樣，致敬城市英雄，感謝大家疫情期間為愛防疫，守護台中，代表英雄們的努力奉獻及市府的致敬和致謝。

▲過去市府總計開了一兩百場會議，盧秀燕今天也特別感謝衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬。（圖／記者游瓊華攝）



過去市府總計開了一兩百場會議，盧秀燕今天也特別感謝衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬，每場都出席並適時指導，也感謝記者朋友們冒險犯難，將第一手防疫資訊傳達給市民朋友，大家都是防疫英雄。