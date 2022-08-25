　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補教業免費幫1600人弱勢生補習　盧秀燕感謝：提升學生競爭力

▲▼盧秀燕與補教業座談，感謝免費幫1600名弱勢學生補習，提升競爭力。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼盧秀燕與補教業座談，感謝免費幫1600名弱勢學生補習，提升競爭力。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕25日出席台中市三大補教協會舉辦的座談會，與業者面對面談話、傾聽補教業的心聲，也為這2年營運深受疫情打擊的補教業加油打氣，市府除了提供補習班教職員每人2劑快篩試劑，讓大家在工作上多一份保障之外，也感謝補教業提供1600個名額，免費幫弱勢學生補習，提升競爭力，並減輕家長負擔 。

▲▼盧秀燕與補教業座談，感謝免費幫1600名弱勢學生補習，提升競爭力。（圖／台中市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，補習教育與學校教育關係密不可分，感謝補習班老師在教育前線無私奉獻、默默耕耘，市府為了保障第一線從業人員安全，去年7月專案安排接種疫苗，協助補習班復業，今年4月更推出「溫暖助防疫」政策，發給補習班教職員每人2劑快篩試劑，讓大家在更有保障，也讓家長放心、學童安心學習。

她也說，台中市補習班熱心公益，每年辦理「關懷弱勢-育苗專案」，今年有205家補習班，提供1600個名額，幫弱勢學生免費補習，讓這些孩子有機會透過教育，改變家庭狀況，希望有更多補習班加入，提供更多學費優惠，減輕家長負擔，提升弱勢家庭學生競爭力。

台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡強調，補教協會向來是市府與補習班重要溝通橋梁，與市府相互交流進行實質性的溝通，有助於提升補習班辦學品質，協會將持續努力提供學子更優質的補教環境。

今日座談會議針對補習班營運現狀、班務管理、公共安全聯合稽查等議題交換意見，除了盧市長，還有市議員羅廷瑋、教育局長楊振昇、勞工局長張大春、消防局長曾進財、台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡、台中市補習班品保協會理事長陳協鴻、台中市輔助教育協會理事長林育椿與補習班業者代表等，約500人出席。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
殺警案爆出2名最衰通緝犯　警政署說話了
決定好市多退卡！他私曝「1人辦卡3人享用」　網戰翻了
廖老大將開鍘！分店被記3大過取消加盟權
雞排妹「御用律師」兩面剝皮手法曝　理科太太、吳夢夢都是客戶
友人「靠1行月賺10萬」狂買三間房　他驚：1年只工作半年
快訊／新北淡水槍響！談判破局　他不爽直接開轟
台中女騎士撞上「憲兵公務車」　送醫死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑜伽燄口施食　大觀音亭暨祀典興濟宮盂蘭盆勝會

廖老大準備開鍘！茶飲品質不良記1大過　3大過取消加盟權

3年沒恩愛！人妻忙顧小孩「抓包訊息炸綠光」　網戰翻：你沒問題嗎

決定好市多退卡！他私曝「1人辦卡3人享用」　網戰翻了

要小心！鬼門關「5星座、1生肖」別外出　恐吸引好兄弟靠近

明晚23時鬼門關！9大禁忌一次看　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

補教業免費幫1600人弱勢生補習　盧秀燕感謝：提升學生競爭力

開學在即「強化防疫」　教長PO「致家長一封信」重點曝

週末雨多！入秋「首波鋒面南下」有望轉涼　月底颱風發展機會增

獨／皮九帽曝光！高雄診所搭「七美帽」做百頂　病患搶光了

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

稱林信吾逾假未歸非脫逃　曹瑞傑叔痛批：泯滅人性

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

瑜伽燄口施食　大觀音亭暨祀典興濟宮盂蘭盆勝會

廖老大準備開鍘！茶飲品質不良記1大過　3大過取消加盟權

3年沒恩愛！人妻忙顧小孩「抓包訊息炸綠光」　網戰翻：你沒問題嗎

決定好市多退卡！他私曝「1人辦卡3人享用」　網戰翻了

要小心！鬼門關「5星座、1生肖」別外出　恐吸引好兄弟靠近

明晚23時鬼門關！9大禁忌一次看　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

補教業免費幫1600人弱勢生補習　盧秀燕感謝：提升學生競爭力

開學在即「強化防疫」　教長PO「致家長一封信」重點曝

週末雨多！入秋「首波鋒面南下」有望轉涼　月底颱風發展機會增

獨／皮九帽曝光！高雄診所搭「七美帽」做百頂　病患搶光了

瑜伽燄口施食　大觀音亭暨祀典興濟宮盂蘭盆勝會

柬埔寨人蛇滲入原民社區！　BBC曝「青少年自願詐騙心酸內幕」

Swatch聯名《七龍珠》7角色神還原　龜仙人到了時間點「會流鼻血」

偷偷脫下被抓包！屁汪1秒戴上「巨無霸蚊香」　媽笑：發現我在看

「正告民進黨若不悔改收手」　陸國防部：將繼續以行動說話

戴口罩養成1壞習慣！　醫示警：不改恐害3病風險增

李振昌連兩天二軍登板有考量　麥力德持續板凳待命　

搶攻婦女票！陳時中開撩問「你們愛我嗎」　婆媽嗨翻高喊「愛！」

洗腎者注意！高醫「微根除計畫」殲滅C肝達9成　登國際期刊

林智堅論文「雙殺」　藍營：挺抄襲3人組快向桃園人道歉！

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

姓林排第2　高雄這姓氏最多：同事好幾個

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

快訊／新店區停電了　外面大雷雨

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

國家警報響了！6縣市豪大雨特報

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真

更多熱門

相關新聞

蔣萬安遭指沒行政經驗！盧秀燕 ：「我也沒有，但沒辜負市民」

蔣萬安遭指沒行政經驗！盧秀燕 ：「我也沒有，但沒辜負市民」

台北市長參選人蔣萬安今（24）日下午舉行《台北‧萬安》新書發表會，台中市長盧秀燕透過視訊提及，最近有人攻擊蔣萬安沒有行政經驗，但她自己擔任台中市長前，也是擔任民意代表，「我也沒有擔任過行政事務的首長，但我相信我沒有辜負台中人，我也非常努力執政，也做出一番成績。」

盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

國漫館留台中傳生變　盧秀燕：已獲文化部支持　蔡其昌：爭取時間另尋地點

國漫館留台中傳生變　盧秀燕：已獲文化部支持　蔡其昌：爭取時間另尋地點

地下組頭開賭盤！　盧秀燕讓蔡其昌15萬票

地下組頭開賭盤！　盧秀燕讓蔡其昌15萬票

關鍵字：

盧秀燕補教業

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面