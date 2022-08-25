補教業免費幫1600人弱勢生補習　盧秀燕感謝：提升學生競爭力

▲▼盧秀燕與補教業座談，感謝免費幫1600名弱勢學生補習，提升競爭力。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕25日出席台中市三大補教協會舉辦的座談會，與業者面對面談話、傾聽補教業的心聲，也為這2年營運深受疫情打擊的補教業加油打氣，市府除了提供補習班教職員每人2劑快篩試劑，讓大家在工作上多一份保障之外，也感謝補教業提供1600個名額，免費幫弱勢學生補習，提升競爭力，並減輕家長負擔 。

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盧秀燕指出，補習教育與學校教育關係密不可分，感謝補習班老師在教育前線無私奉獻、默默耕耘，市府為了保障第一線從業人員安全，去年7月專案安排接種疫苗，協助補習班復業，今年4月更推出「溫暖助防疫」政策，發給補習班教職員每人2劑快篩試劑，讓大家在更有保障，也讓家長放心、學童安心學習。

她也說，台中市補習班熱心公益，每年辦理「關懷弱勢-育苗專案」，今年有205家補習班，提供1600個名額，幫弱勢學生免費補習，讓這些孩子有機會透過教育，改變家庭狀況，希望有更多補習班加入，提供更多學費優惠，減輕家長負擔，提升弱勢家庭學生競爭力。

台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡強調，補教協會向來是市府與補習班重要溝通橋梁，與市府相互交流進行實質性的溝通，有助於提升補習班辦學品質，協會將持續努力提供學子更優質的補教環境。

今日座談會議針對補習班營運現狀、班務管理、公共安全聯合稽查等議題交換意見，除了盧市長，還有市議員羅廷瑋、教育局長楊振昇、勞工局長張大春、消防局長曾進財、台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡、台中市補習班品保協會理事長陳協鴻、台中市輔助教育協會理事長林育椿與補習班業者代表等，約500人出席。