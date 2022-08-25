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顏擇雅要2校「還林智堅學費」！台大副教授轟：是主流意見就辭職

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市前市長林智堅論文被台大、中華大學相繼認定是抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對前新竹市長林智堅因碩論抄襲，遭台大國發所與中華大學撤銷其碩士學位，知名作家顏擇雅認為，學校沒有嚴格把關，「是否需要把收到的學費退還給林智堅？」對此，台大副教授徐丞志怒批，如果這樣的論點是現在台灣社會的主流意見，「那我立馬提辭呈轉行不玩了」。

顏擇雅25日在臉書表示，若不把學費退給林智堅，將來每個學校都可以騙報考新生說畢業很簡單，時間到了也發給他畢業證書，但過幾年再以維護校譽為由說等一下，你還沒達到畢業標準，所以要取消畢業證書，「這不是更像學店嗎？」並稱當年林智堅拿到學位是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，「校方不是自己理虧嗎？」

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徐丞志則在臉書指出，如果顏擇雅的論點是現在台灣社會的主流意見的話，那他打算就只在台大教書到這個月底，「現在立馬提辭呈轉行不玩了」。他感慨，少子化、大學退場機制未明，然後政治力又高度凌駕學術，在台灣當大學老師真的是作賤自己，「世道如此，沒多久前才聽到老師護航作弊的學生，現在想想也不是太奇怪了。」

▼徐丞志發文抨擊顏擇雅說法。（圖／翻攝自Facebook／Cheng-Chih Richard Hsu）

▲徐丞志發文抨擊顏擇雅說法。（圖／翻攝自Facebook／Cheng-Chih Richard Hsu）

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