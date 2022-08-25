快訊／信義區轟雷炸雨「路人雙腳泡泥水」　網崩潰：淹水了

▲市府捷運站外面大暴雨。（圖／翻攝信義區三兩事）



網搜小組／劉維榛報導

氣象局針對雙北及桃園、新竹、宜蘭、南投山區發出豪大雨特報。北市一名女網友身處市府站內，看著馬路下著滂沱大雨，有如颱風來襲，行人道已呈現積水狀況，提醒駕駛們行駛務必小心。

一名女網友稍早在臉書《信義區三兩事》驚呼，「市府站前忠孝東路五段，暴雨中被困住，動彈不得！」畫面直擊，暴雨猛烈狂襲，駕駛與騎士小心翼翼前行，而人行道已經淹一片。

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文章曝光後，其他網友也哀號，「南港暴雨+1」、「真的，超大，還打雷」、「這裡是積水熱區…希望雨不要再大下去」、「快要下班的時候才在下雨」、「雨真的超大，我正在隨車送我們服務對象回家，車門一開直接大雨噴入，門旁座位全濕，還吹爆了我一把傘」、「大安區還有看到淹水」。

另有網友也拍下暴雨狀況，像是民眾沒帶雨傘，腳泡在泥水裡狼狽行走；還有騎樓、人行道呈現淹水狀況等。

台北市政府表示，受到午後短延時強降雨影響，北市自下午3時30分起開始降雨，應變中心於下午4時14分啟動強化三級；截至下午4時30分，信義、大安、內湖、文山、松山及中山區時雨量均超過50毫米，其中信義區時雨量更達111毫米、大安區96.5毫米，因此於4時33分提升為二級開設，由消防局長吳俊鴻擔任指揮官。

對此，北市府提醒，水利署已發布北市大安區一級淹水警戒、文山區和松山區淹水二級警戒；氣象局也針對北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防告警訊息，呼籲民眾盡速遠離該區域。

另外，氣象局也針對「彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。

▼民眾忘了帶傘，狼狽雨中行走。（圖／翻攝信義區三兩事）

