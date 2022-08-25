快訊／大雷雨轟北北桃！氣象局示警：防冰雹、雷擊、劇烈降雨

▲氣象局針對「桃園市、臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日雙北午後天氣不穩定，許多地區出現大雷雨，天色也相當暗，中央氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息，提醒民眾外出留意劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止，另也針對「新北市、桃園市」局發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象局提醒，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。冰雹影響人車安全。

臉書粉專天氣風險指出，目前在弱風的中北部山區發展出旺盛的午後熱對流，從閃電監測網可以看到閃電非常的密集，入夜前中北部山區附近的民眾請特別留意天氣變化。

大雷雨示警區域

臺北市 大安區、中正區、萬華區、文山區

新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區

新北市 新店區、三峽區

桃園市 復興區

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