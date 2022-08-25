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不爽客人發酒瘋！新店恐怖運將「螺絲起子猛刺」讓他噴血倒地

▲▼運將李健忠在新店路邊用螺絲起子猛刺酒醉乘客後揚長而去。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲運將李健忠在新店路邊用螺絲起子猛刺酒醉乘客後揚長而去。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

計程車司機李健忠因不滿客人發酒瘋，盛怒之下在新店路邊把醉客拖下車，持螺絲起子猛刺脖子10多下後揚長而去。醉客噴血倒地，被緊急送醫治療，雖然撿回一命但卻需長期靠拐杖生活。最高法院審理後，認定李男犯下「殺人未遂罪」，判刑7年10月定讞。

本案發生於去年4月4日凌晨2點多，現年51歲的李男開著計程車，接到餐廳叫車的電話，搭載廖姓酒客。不過酒客一上車後開始發酒瘋，甚至踢駕駛座的椅子，讓李男抓狂。李男就在新店路邊停車，拿出車上的十字型螺絲起子（長約12公分）下車，打開後座車門拉出酒客，朝他的脖子一陣亂刺；酒客噴血倒地，李男則關上車門，揚長而去。

路人趕緊報警，將酒客送醫急救，酒客受有顏面骨閉鎖性骨折、頸部血腫併昏迷及休克、雙側肺鈍挫傷併呼吸衰竭、頭皮開放性傷口、左側頭部3處十字外傷、左頸部2處十字外傷、左前額撕裂傷、左鼻翼擦傷、外傷性頸椎神經損傷，與頸椎脊髓損傷併右側肢體無力等傷害。緊急送入加護病房，雖然撿回一命，最後醫院評估，酒客因傷勢造成肌力下降及脊髓損傷，需長期服藥控制，需使用柺杖行走，拿筷子困難，吃飯較慢，無法跑步、開車。

警方循線逮捕李男，才發現李男並非首度犯案，他早從2004年開始就有毆打乘客的前科，2006年間因與人發生會車糾紛，持尖刀砍刺對方38刀，被害人倒臥血泊仍不罷手，李男最後因殺人罪判刑14年8月定讞，2019年出獄後，又逞凶犯案。檢方聲請羈押獲准，最後依照「殺人未遂罪」提起公訴。

一審法院將李男判刑8年，二審法院審理時雖試圖讓雙方和解，但李男僅願先賠償5萬元給與被害人，被害人聽聞後也拒絕再談，雙方未能和解，二審法院因此酌減刑度，改判有期徒刑7年10月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

▼李男的行為成立殺人未遂罪，判刑7年10月定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

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