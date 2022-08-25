出國當直播主月入百萬！19歲正妹想去被阻憤離家　警關心被冷回

▲員警向正妹孫女（左）勸告不要遭騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓阿嬤靠著在菜市場賣水餃撫養孫女（19歲）長大，沒想到孫女上個月卻突然向阿嬤，說要去新加坡當直播主，可以月入百萬，阿嬤擔心孫女被騙到東南亞淪為「豬仔」，向警方求助，消息曝光後，孫女氣得離家出走，讓阿嬤更加憂心，高雄市警局三民二分局、市刑大等單位持續關心孫女的行蹤，不過員警打電話時，卻被冷回「打錯了！」但警方發現，孫女目前仍在國內，讓阿嬤稍稍放心。

▲水餃阿嬤心急向警方求助。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

姓阿嬤（68歲）在高雄傳統市場賣水餃、餛飩，家中僅有阿嬤、丈夫和孫女相依為命，阿嬤日前跑到警察局報案，說孫女前一陣子突然跟她說要到新加坡工作，擔任直播主，月收入可達百萬元，還說賺了錢要幫她買名車。

阿嬤向警方透露，她原本還很開心孫女這麼孝順，後來自己的妹妹提醒她最近台灣人到柬埔寨、東南亞一些國家打工被騙，甚至凌虐、轉賣的悲慘遭遇，她才擔心孫女是不是受騙，向警方求助，希望警方可以在機場攔下孫女，阻止她出國。

三民二警分局偵查隊和民族派出所獲報後，除了派員前往阿嬤的住家查訪，員警苦口婆心的勸告孫女，孫女也答應暫時打消出國的念頭，不料，孫女在消息曝光後，竟認為阿嬤和警方就是在阻撓她發展，憤而離家。

警方再度獲報後，持續關注孫女的動向，據了解，員警撥打孫女電話時，竟遭冷回「打錯了」，但員警聽年輕的少女聲音，確認就是孫女，依舊苦口婆心的勸告，好消息是，根據警方的掌握，正妹孫女目前仍在國內，沒有出境的資料。