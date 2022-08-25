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快訊／雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑殺40企業主遭起訴

記者陳宏瑞／高雄報導

接受過「雞排妹」鄭家純與醫美診所肖像權糾紛的委託，以及性騷擾風波時提供相關協助，被媒體形容為是雞排妹「御用律師」的律師王啟任，遭爆與賣淫集團合作，設局仙人跳坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，海賺逾千萬元，全案經檢方偵破後，集團首腦徐智威遭聲押獲准，而王啟任則被諭令5萬元交保候傳，雄檢今日偵結，將徐、王依詐欺、組織犯罪、偽造文書、兒少法等罪嫌提起公訴。

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲雞排妹鄭家純的委任律師王啟任（右）涉嫌勾結賣淫集團仙人跳。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

雄檢調查，集團主嫌徐智威（31歲）經營應召站，2019年就曾勾結未成年的國三少女，近期又與杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子合作，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，隨後徐再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局。

直到其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光，經調查，受害者包括醫師、企業主等社會名流共40多人，不法所得逾千萬元，全案經檢方偵破後，集團首腦徐智威等人落網後也坦承犯行，因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准。

另外檢方於王啟任律師事務所查扣40多份和解書，王啟任因坦承部分犯行，訊後諭令5萬元交保候傳。

檢、警調查發現，王啟任勾結以徐男為首的應召集團合謀詐財，由旗下女子先與男客性交易，事後徐男找人假冒女子父母，佯稱「與未成年女子發生性行為」為由，要求賠償付款，否則將提告追究，被害人為免擔負刑責、名譽掃地，均因此就範，王男則以專業律師身份出面洽談條件、簽訂和解書及收受款項，此外，王啟任還以提供法律服務為由，再向其中13名被害人詐收律師委任費用共計117萬元。

檢察官偵查後，以組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書及違反戶籍法等罪，提起公訴，檢方認為王啟任身為律師，濫用民眾對律師專業信任，勾結不法集團，行詐騙恐嚇，牟取暴利，犯罪手法拙劣，犯後毫無悔意，請求法院從重處刑。

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