快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市新店區網友25日下午3時許在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」回報，指新店區大停電。根據各方回報，此次涵蓋範圍相當廣，包括中興路、光明街、北宜路、永業路、新烏路、五峰路、新店路路段包含新店捷運站周邊均無電可用。對此，台電也回應表示，25日下午14時許台北~粗線、粗坑~翡翠線跳脫，造成新店區大範圍用戶停電，目前已積極進行搶修，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

▲新店區25日下午傳出大範圍停電事件。（示意圖／資料照）



台電初步指出，25日14時58分特高壓69KV台北~粗線(台北端#640跳脫)及粗坑~翡翠線跳脫(翡翠端630跳脫)，造成新店區大範圍用戶停電，目前已派員積極搶修中。至於詳細事故情形後續再報。

▲新店25日下午下大雷雨又停電。（圖／記者陳以昇翻攝）



而針對這起大範圍停電事件，新北消防表示有收到新店民眾報案，光明街有民眾因停電在電梯受困，目前已經排除。

台電也指出，25日14時58分由於雷雨導致台北~粗坑69kV高壓線路跳脫，造成新北市新店區約1萬7千多戶停電，台電立即派員搶修及轉供，15時46分全數復電，並防範雷雨影響，特別加強巡視設備及線路維護，盡力降低事故發生。