防疫經費未被納特別預算　朱澤民：錢不能少！112年增編658億因應

記者詹宜庭／台北報導

112年度中央政府總預算案已籌編完成，主計處主計長朱澤民25日在行政院會後記者會表示，防疫經費去年被編列為特別預算，今年雖未被納入特別預算中，但防疫經費不能少，因此增編112年後疫情時期防治經費大約658億。

朱澤民表示，總預算及特別預算都依公共債務法規定籌編，債務舉借不超過歲出總額15%（流量），累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6%（存量）。

▼主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）



政院今天通過的112年總預算2兆7191億元，較今年增加了4680億，其中防疫經費部分增加了658億，朱澤民指出，主要是之前被編列為特別預算，現在未被納入特別預算，但防疫經費不能少，所以明年增編了後疫情時期防治預算大約658億。

面對新冠肺炎疫情持續延燒，BA.5變異株已為目前主流株，不過，根據經濟部主計處8月20日公布7月份零售業營業額為3559億元，年增17％；餐飲業7月營收為748億元，年增76%，成長幅度再創新高。

行政院發言人羅秉成補充，隨著國人恢復正常生活，國內社會活動熱絡，百行百業也都逐步復甦中，請各部會督導所屬，力求在防疫與經濟之間取得平衡，讓台灣經濟穩健成長。

▲▼行政院會通過112年總預算。（圖／行政院提供，點圖放大）