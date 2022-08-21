「看到妳起色心」　貨車司機勾已婚女同事上床代價曝光

▲一名送貨司機愛上同公司的女會計，即使知道對方有配偶仍持續傳訊調情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名送貨司機戀上貨運公司的已婚女會計，還傳給女方「我餘光看到妳穿...」等描述性行為的訊息，親密對話全遭人夫看見，怒向小王求償66萬元。高雄高分院判決司機除了一審的12萬精神撫慰金，須再加上18萬元，共賠償30萬元。

人夫主張，他與妻子花花（化名）於2011年6月結婚，育有2名女兒，貨運司機阿輝（化名）於2020年11月起任職妻子公司的送貨司機，卻發現兩人調情的對話紀錄，甚至討論性行為，質問妻子後也承認在外有了小王。

人夫雖出言警告兩人結束關係，阿輝仍持續與花花互傳「我餘光看到妳穿...」、「我起色心了」等鹹濕話語，持續甜蜜互動，導致人夫不僅食不下嚥，更罹患憂鬱症服藥治療中，因此向阿輝求償66萬元。

阿輝辯稱，是花花向自己訴說婚姻中的不愉快，實際上兩人並沒有發生關係，「我起色心了」也只是開玩笑，同時向人夫求情有父母要扶養，生活上也靠信用卡支應，繳循環利息，無力賠償，請求駁回。

一審法官認為，阿輝曾在對話中提及「4/20下午請假約會，一起送貨，第三次做愛！」足認有發生3次性行為，判決阿輝確實侵害人夫配偶權，判賠12萬元為適當。

人夫不滿提上訴，要求再給付18萬元，高雄高分院認為，阿輝與花花交往的確已逾越一般男女正常互動關係，足以破壞人夫婚姻之圓滿幸福，且情節堪認重大，致造成其精神痛苦，判決阿輝須再給付18萬元，加上一審金額，共須賠償30萬元給人夫。