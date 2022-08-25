週末雨多！入秋「首波鋒面南下」有望轉涼　月底颱風發展機會增

▲週日北風影響各地降雨增加。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣分為三階段變化，明後兩天午後雷雨減少，下週日（28日）受北風影響降雨增多，下週一天氣再度恢復穩定。中央氣象局表示，下週三後有機會受到入秋首波鋒面影響，溫度可望下降，月底到下月也可能有熱帶系統發展，不過因時序仍久，均還需持續觀察。

氣象局預報員曾昭誠表示，明後兩日天氣多雲到晴，各地山區午後有雷陣雨，不過午後量值較今日減少，因受到西南風影響，清晨中南部沿海有零星降雨，不過雨量也不多。

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週六晚上開始轉受北風影響，北部、東半部有零星降雨，整體雨勢不大。下週日持續受到北風影響，北部、東半部仍有短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後也會有雷陣雨，其中中南部有較大雨勢。

▲今日午後雷陣雨多，入夜到明日天氣趨穩。（圖／氣象局）

下週一後天氣趨於穩定，各地恢復多雲到晴天氣，午後雷雨量值減少，將集中在西半部、東半部山區。

另下週三後北方可能會有鋒面系統通過，不過結構、強度、是否影響台灣都仍無法確定，而月底到下月在太平洋上也會有熱帶系統發展可能，兩者影響都須持續觀察。

天氣職人吳聖宇表示，下週四可能會有初秋第一波微弱鋒面接近並通過台灣，各地溫度可望下降，尤其北台灣感受會較為顯著。不過屆時台灣東方、日本南方海面又會有熱帶擾動發展，可能會干擾鋒面結構及北風較涼空氣南下程度，因此不確定性仍大。

▲下週後期可能有鋒面影響天氣。（圖／氣象局）