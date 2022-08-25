七月手機銷售榜公布　iPhone兩款手機銷售量下滑

▲蘋果7月以29.8%的佔比險勝三星。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信根據市調機構最新調查結果，2022年7月全台實體通路手機的銷量賣出41.5萬台，較上月37.2萬台成長12%，買氣回溫銷售額也跟著攀升，價量齊揚。而蘋果用戶則因為觀望iPhone 14發布，高階機款稍有下滑，目前最受歡迎的iPhone 13 128G也下降4510元。

傑昇通信彙整手機品牌銷售佔比數據後表示，本月排名差異不大，無懼高通膨的蘋果，依舊以29.8%的佔比得第一，三星與冠軍寶座距離只差0.2%一步之遙，OPPO則是12.4%，紅米（6.8%）依舊超前vivo（5.7%），整體銷量以紅米進步23%持續發威，準備換新機的消費者，可看準前三名機型入手。

▲2022 年度 7 月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信從品牌市占排名看7月各品牌前三名的熱銷機型，以蘋果而言，品牌銷量及銷售額表面上看似較上月衰退，實際皆提高2%，前三名單機除冠軍iPhone 13（128GB）銷量增加10%，另兩款主流規格iPhone 13 Pro（128GB）及iPhone 13 Pro Max（256GB），單機銷量反而有些微後退，距iPhone 14新機發表不到一個月，原本使用高階機款用戶受通膨影響較小，也開始觀望新機，以至於品牌銷量略趨保守。

與冠軍寶座失之交臂的三星，7月市佔29.6%排名第二，與上月29.4%相比，傑昇通信認為，三星本月銷量及銷售額雙雙成長超過一成，後來居上的氣勢明顯，不僅Galaxy A53（8GB/256GB）及（8GB/128GB）熱銷全台，第三名的A22（4GB/64GB）空機五千有找，人氣也是居高不下；而市占率12.4%排名第三的OPPO，銷量及銷售額也同樣成長15%以上，熱銷機型仍是與系統業者深度合作的Reno7、Reno7 z，以及經常上榜的4G入門機型A55。