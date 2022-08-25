快訊／蘋果發布邀請函！iPhone14將於9／7登場　網驚：終於能拍星空

▲蘋果釋出了今年秋季新品發表會的邀請函。（圖／取自Apple官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果稍早正式發出邀請函，確定2022年秋季發表會將於美西時間9月7日早上10點，台灣時間9月8日凌晨1點舉辦，此次主題為「Far Out」，邀請函上以滿天星塵排列出蘋果Logo，似乎是在暗示新一代機型將有更強的遠攝能力。

據彭博社報導指出，蘋果將預計發布四款iPhone 14機型，包括6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max、6.1吋iPhone 14 Pro 和6.7吋iPhone 14 Pro Max。以及全新的Apple Watch Series 8、AirPods Pro 2無線耳機和新款iPad也有機會在秋季發表會登場。

整理目前的爆料訊息，今年處理器有可能就是區分 iPhone 14 的各個型號的手法之一，此次蘋果在iPhone 14系列手機上可能會放入不同型號的處理器，iPhone 14 、iPhone 14 Max可能會搭載變體版的A15處理器，或許是解放性能加入新功能再重新包裝與命名，最新、效能最好的處理器則會搭載在iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max。

蘋果的手機相機多年來只有感光元件上面的進步，而畫素部分則維持在1200萬畫素，今年終於有機會將主鏡頭升級到4800萬畫素，甚至是支援8K的攝影模式，若此消息為真，此代iPhone在拍照與攝影上面會有很大的進步，但根據 iPhone 13 系列的規劃，這項升級有可能只提供給Pro系列的機種。

前置鏡頭方面，蘋果將會針對前置鏡頭部分做一個大升級，此次新機的前置鏡頭光圈將升級到f1.8，更重要的是還會加入自動對焦功能，在FaceTime等通訊軟體的使用體驗上會有一個大幅度的升級。

另外，據傳出的消息指出，蘋果採用多年的「瀏海螢幕」也將在今年的 iPhone 14 Pro系列機種上將變成「驚嘆號螢幕」設計，實際使用上的差別在於，驚嘆號螢幕挖孔位置會比瀏海螢幕位置低一點，對於不喜歡瀏海設計以及喜歡有高辨識度的族群，會是一個不錯的改動。

▲蘋果將在9月7日發布iPhone 14系列。（圖／MacRumors）

據外媒報導，iPhone 14系列及iPhone 14 Pro系列配色分別有5種和4種，入門款iPhone 14系列的5種顏色分別為紅色、白色、黑色、藏青色以及紫色；進階的iPhone 14 Pro系列則有原來的銀色、石墨色、金色，不同的是將由紫色取代原本的天峰藍色。

相關消息也在PTT掀起熱議，不少鄉民紛紛表示「夜拍要大進化了嗎？」、「可以有堪用拍星空了」、「有史以來最強晶片，可以拍星空還可以辨識出星座，厲害吧」、「能拍照辨識星座倒是不錯的應用」、「平常都一星期前才公布，這次好快」、「星空攝影？哇終於欸，真的是終於欸」、「分割雙視窗要來了」。

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