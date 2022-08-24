訓練手速！分析師點名iPhone 14這款零件短缺　恐開賣就搶空

▲iPhone 14預計於下月登場。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計將於9月舉辦秋季發表會，目前傳出預計將於9月7日iPhone 14系列就會登場，先前外界認為「大螢幕平價」的iPhone 14 Max將成為最受歡迎的機種，不過根據分析師的報告指出，iPhone 14 Max面板產量較少，因此推測一開賣可能就被「搶空」。

整理目前的爆料訊息，iPhone 14 Max將繼續採用A15處理器、60Hz刷新率LTPS瀏海螢幕，背部雙鏡頭。雖然硬體上遠不如iPhone 14 Pro Max，但憑藉「蘋果最便宜6.7吋手機」的名號以及全系最大的電池容量，有望成為iPhone XR、11後蘋果最熱賣的型號。

根據顯示器分析師Ross Young的最新報告，顯示器面板出貨量和產量估計，新的6.7吋「非Pro」iPhone 14 Max的供應量可能比其他一些iPhone 14型號更短缺。

Ross Young的報告指出，在6月至9月期間，iPhone 14 Pro Max的面板產量占比最高，占出貨量的28%。iPhone 14和iPhone 14 Pro緊隨其後，各佔26%，但iPhone 14 Max落後，佔19%。

而手機本身的產量數字也相似，iPhone 14 Pro Max佔產量的29%，14 Max佔的21%。Ross Young表示，iPhone 14 Max的顯示面板出貨量將在9月份增加許多。這也代表，在發佈時的初始供應問題應該能解決。

在iPhone 14的開發週期中，有傳言指出，由於防疫封控和生產問題，取代5.4吋iPhone mini的6.7吋新iPhone 14 Max落後於原先的生產計劃。天風國際分析師郭明錤當時表示，供應商將加班加點趕工，預計對新品的供應影響很小。