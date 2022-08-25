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二手iPhone前10排行榜出爐！　7月1款舊機全台詢問度最高

▲蘋果,iPhone 13 Pro Max,蘋果直營店。（圖／記者吳珍儀攝）

▲iPhone 11成為全台7月詢問度最高二手蘋果機，iPhone 13也在第二、第三名。（圖／記者吳珍儀攝）

記者張靖榕／綜合報導

每年二手iPhone市場都會隨著蘋果（Apple Inc.）推出新機跟著活絡起來，今年蘋果預計在9月第一周舉辦秋季發表會，台灣一項最新統計，7月二手iPhone前10排行榜中，最多網友瀏覽、詢問的機型，是2019年9月在台灣上市的iPhone 11 128GB。

《SOGI 手機王》統計2022年7月1日至7月31日期間，全台300家合作通訊和刊登的二手iPhone 價格，以及網友的瀏覽排行，結果通訊行報價最多的前10款iPhone，顯示iPhone 11 128GB擠下價格仍偏高的iPhone 12 128GB和iPhone 13 128GB，接下來是iPhone 11 64GB、iPhone 13 Pro Max 128GB、iPhone XR 128GB、iPhone 13 Pro 128GB、iPhone 13 Pro Max 256GB、iPhone 12 Pro Max 128GB，以及第10名，iPhone XS 64GB。這些機型除了iPhone XS 64GB市面上已無新機外，其他機型都還能在通訊行買到全新未拆封的手機。

iPhone 11 128G同樣是網友瀏覽的二手iPhone中最多的機型，接下來是iPhone 13 128GB、iPhone 12 128GB、iPhone 13 Pro 128GB、 iPhone XR 128GB、iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 11 64GB、iPhone 12 Pro Max 128GB、iPhone 13 Pro Max 256GB、iPhone X 64GB。

綜合前2項排行128GB是最常見的規格版本，也是前10排行中網友瀏覽最多的，高達7款為128GB容量。除了是最多網友和最多通訊行販售的版本，128GB容量通常也是新iPhone推出後最熱銷的版本。

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