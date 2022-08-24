Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收

▲三星Galaxy S22新色「幻夜紫」登場，中性色彩擄獲男男女女的心。（圖／資料照，下同）

科技中心／綜合報導

顏色具有神奇的魔力，能對人的情緒產生不同影響，像是黃色有助食欲、紅色給人正向熱情的感覺，每年Pantone彩通公司也都會發布當年度的代表色，今年2022年是由活潑紫色融入沉穩藍色的「長春花藍Very Peri」拿下，優雅的紫色系色調提醒人們即使疫情也要活出自我、保有創造力。永遠走在潮流最前線的三星，今年當然也沒有落下，近日推出Galaxy S22新色「幻夜紫」，低彩度的淺紫色讓空間瞬間充滿優雅浪漫氛圍，更加中性的色調無論男女拿都很搭，不少網友看到實機都驚豔直呼「超夢幻」！

▲Pantone發布的2022年代表色為活潑紫色融入沉穩藍色的「長春花藍Very Peri」。（圖／翻攝自彩通亞太區網站）

全球各龍頭品牌除了征服世界之外，更紛紛放眼星際、強調自家宇宙觀，就是要讓民眾感受到無所不在的魅力，人氣超旺的三星電子也早在很久之前便開啟了「Galaxy紫色宇宙」，包括沉穩的Galaxy S8「薰紫灰」、神秘的Galaxy S9「丁香紫」、活力的S21系列「星魅紫」到粉嫩的Z Flip3「日落紫」等，近期再度擴張，獻上充滿浪漫少女心的新色「幻夜紫」，搭配上簡潔流線金屬邊框和霧面材質背蓋，展現獨特中性質感，不論男女都尖叫「這手機也太欠收了！」除了外型再次偷走大家的心，Galaxy S22系列手機的使用感受上同樣好評如潮，特別是超明亮夜幕攝影、人像棚拍和一鍵拍錄這幾款功能，更是路人和專業攝影人士通通都按讚。





▲Galaxy S22擁有流線金屬邊框，搭配質感霧面背蓋，新色「幻夜紫」更是讓人眼前一亮。（圖／三星官方提供）

以往晚上繽紛璀璨的美麗夜景，總是只能用肉眼認真記錄，手機拍不出清晰照片，畫面裡光暈四散糊成一片，但Galaxy S22旗艦系列手機的用戶就不同了，開啟超明亮夜幕攝影功能，整個照片都明亮了一階!因為Galaxy S22旗艦系列有超高畫素和強大的感光元件，即使在低光源環境下拍照錄影，都能有效降低雜訊提升畫面清晰度，保留更多黑夜中的動人細節。像是擁有紀念意義的燭光晚餐美食照、有如點點繁星的城市夜景照、七彩燈飾下浪漫合照等，都能清楚記錄下難忘的美好回憶，也讓三星自豪表示消費者夜拍滿意度高達89%（2022.05用戶使用意見回饋）。

▲夜間美拍，上圖使用Galaxy S22超明亮夜幕攝影功能，下圖為一般模式

看到漂亮風景、和好友歡樂相聚、今天妝髮造型超級水，好多時刻就想自拍留下紀念，可是拍出來的成品老是不滿意，有氛圍的美照其實沒有想像中那麼難拍，又是取角度又是等光線，只要一支Galaxy S22系列手機，按下快門就搞定了！使用「人像棚拍模式」，有景深等各種功能，背景弱化凸顯好看的臉跟身段；預覽狀態下就能自動進行人物美肌、畫面調光，就連人像去背也能輕鬆完成，拍出來的照片絕對人人誇，眾男友們這下知道該送最愛自拍的女友什麼禮物了吧？沒有女友也沒關係，「人像棚拍模式」同樣適用於寵物，帶毛孩寶貝出門拍寫真一樣樂趣十足。

▲自拍再也不用額外花時間修圖，Galaxy S22美肌柔焦功能兼具

朋友圈裡總會有個拍照「手殘」的人，每次都拍到大家翻白眼的表情或浮出來的雙下巴，神奇的抓拍時機真的讓人又好氣又好笑，不過這個問題不會再成為困擾了，聰明的Galaxy S22旗艦系列手機具備「一鍵拍錄」功能，錄影數秒後就會自動生成多組不同鏡頭照片與剪輯影片，這可是拍出許多網美級美照的秘密絕招，這麼多自然的畫面總有一張能讓人滿意放上Instagram。



▲Galaxy S22「一鍵拍錄」功能，錄影數秒後就會自動生成多組不同鏡頭照片與剪輯影片

上半年Galaxy S22旗艦系列Galaxy S22、S22+、S22 Ultra三款機型，一上市網友瘋搶，銷售量比前代同期更成長了近3成，尤其是外型輕巧又有眾多時尚色彩的Galaxy S22，表現超亮眼；下半年Galaxy S22再次跟上紫色流行趨勢，全新色系「幻夜紫」登場，預期將會再刮起一陣紫色炫風。即日起在全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路皆可購入，iPhone用戶一秒變心想換不必擔心很麻煩，指定iPhone舊換新Galaxy S22幻夜紫，有機會0元帶走最夯新機，而且還免費提供Line資料移轉服務，跨系統對話紀錄照樣保留，方便民眾輕鬆換美機。



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