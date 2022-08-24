　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收

▲▼ Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收 。（圖／資料照）

▲三星Galaxy S22新色「幻夜紫」登場，中性色彩擄獲男男女女的心。（圖／資料照，下同）

科技中心／綜合報導

顏色具有神奇的魔力，能對人的情緒產生不同影響，像是黃色有助食欲、紅色給人正向熱情的感覺，每年Pantone彩通公司也都會發布當年度的代表色，今年2022年是由活潑紫色融入沉穩藍色的「長春花藍Very Peri」拿下，優雅的紫色系色調提醒人們即使疫情也要活出自我、保有創造力。永遠走在潮流最前線的三星，今年當然也沒有落下，近日推出Galaxy S22新色「幻夜紫」，低彩度的淺紫色讓空間瞬間充滿優雅浪漫氛圍，更加中性的色調無論男女拿都很搭，不少網友看到實機都驚豔直呼「超夢幻」！

▲▼手機,Galaxy S22,幻夜紫,夜拍,人像棚拍,一鍵拍錄。（圖／翻攝自彩通亞太區網站）

▲Pantone發布的2022年代表色為活潑紫色融入沉穩藍色的「長春花藍Very Peri」。（圖／翻攝自彩通亞太區網站）

全球各龍頭品牌除了征服世界之外，更紛紛放眼星際、強調自家宇宙觀，就是要讓民眾感受到無所不在的魅力，人氣超旺的三星電子也早在很久之前便開啟了「Galaxy紫色宇宙」，包括沉穩的Galaxy S8「薰紫灰」、神秘的Galaxy S9「丁香紫」、活力的S21系列「星魅紫」到粉嫩的Z Flip3「日落紫」等，近期再度擴張，獻上充滿浪漫少女心的新色「幻夜紫」，搭配上簡潔流線金屬邊框和霧面材質背蓋，展現獨特中性質感，不論男女都尖叫「這手機也太欠收了！」除了外型再次偷走大家的心，Galaxy S22系列手機的使用感受上同樣好評如潮，特別是超明亮夜幕攝影、人像棚拍和一鍵拍錄這幾款功能，更是路人和專業攝影人士通通都按讚。

▲▼ Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收 。（圖／資料照）

▲Galaxy S22擁有流線金屬邊框，搭配質感霧面背蓋，新色「幻夜紫」更是讓人眼前一亮。（圖／三星官方提供）

以往晚上繽紛璀璨的美麗夜景，總是只能用肉眼認真記錄，手機拍不出清晰照片，畫面裡光暈四散糊成一片，但Galaxy S22旗艦系列手機的用戶就不同了，開啟超明亮夜幕攝影功能，整個照片都明亮了一階!因為Galaxy S22旗艦系列有超高畫素和強大的感光元件，即使在低光源環境下拍照錄影，都能有效降低雜訊提升畫面清晰度，保留更多黑夜中的動人細節。像是擁有紀念意義的燭光晚餐美食照、有如點點繁星的城市夜景照、七彩燈飾下浪漫合照等，都能清楚記錄下難忘的美好回憶，也讓三星自豪表示消費者夜拍滿意度高達89%（2022.05用戶使用意見回饋）。

▲▼ Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收 。（圖／資料照）

▲夜間美拍，上圖使用Galaxy S22超明亮夜幕攝影功能，下圖為一般模式

看到漂亮風景、和好友歡樂相聚、今天妝髮造型超級水，好多時刻就想自拍留下紀念，可是拍出來的成品老是不滿意，有氛圍的美照其實沒有想像中那麼難拍，又是取角度又是等光線，只要一支Galaxy S22系列手機，按下快門就搞定了！使用「人像棚拍模式」，有景深等各種功能，背景弱化凸顯好看的臉跟身段；預覽狀態下就能自動進行人物美肌、畫面調光，就連人像去背也能輕鬆完成，拍出來的照片絕對人人誇，眾男友們這下知道該送最愛自拍的女友什麼禮物了吧？沒有女友也沒關係，「人像棚拍模式」同樣適用於寵物，帶毛孩寶貝出門拍寫真一樣樂趣十足。

▲▼ Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收 。（圖／資料照）

▲自拍再也不用額外花時間修圖，Galaxy S22美肌柔焦功能兼具

朋友圈裡總會有個拍照「手殘」的人，每次都拍到大家翻白眼的表情或浮出來的雙下巴，神奇的抓拍時機真的讓人又好氣又好笑，不過這個問題不會再成為困擾了，聰明的Galaxy S22旗艦系列手機具備「一鍵拍錄」功能，錄影數秒後就會自動生成多組不同鏡頭照片與剪輯影片，這可是拍出許多網美級美照的秘密絕招，這麼多自然的畫面總有一張能讓人滿意放上Instagram。

▲▼ Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收 。（圖／資料照）
▲Galaxy S22「一鍵拍錄」功能，錄影數秒後就會自動生成多組不同鏡頭照片與剪輯影片

上半年Galaxy S22旗艦系列Galaxy S22、S22+、S22 Ultra三款機型，一上市網友瘋搶，銷售量比前代同期更成長了近3成，尤其是外型輕巧又有眾多時尚色彩的Galaxy S22，表現超亮眼；下半年Galaxy S22再次跟上紫色流行趨勢，全新色系「幻夜紫」登場，預期將會再刮起一陣紫色炫風。即日起在全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路皆可購入，iPhone用戶一秒變心想換不必擔心很麻煩，指定iPhone舊換新Galaxy S22幻夜紫，有機會0元帶走最夯新機，而且還免費提供Line資料移轉服務，跨系統對話紀錄照樣保留，方便民眾輕鬆換美機。

了解更多請看這>https://pse.is/4avk3n
 

ET快訊
特稿／有一種愛情叫艾成王瞳
否認2000台人遭拐賣　柬埔寨政府發聲了
《薰衣草》許紹洋赴陸　「商演人潮冷清」網揭驚人價碼
快訊／夏立言晚間與張志軍餐敘　談話內容曝光
心碎送不出的喜帖曝光！王瞳艾成「一家三口」惹噴淚
快訊／余正煌硬起來提告了！怒控「翁達瑞」妨害名譽
酷炫保時捷遭撞「板金直接掀翻」！　傻眼曝愛車慘狀
正妹揪組韓流舞團　慘遭狼隊友熊抱性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星Galaxy S22新色登場　粉嫩「幻夜紫」質感升級

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收

IG測試1新功能「限時上傳照片」　遭批抄襲競爭對手BeReal！

臉書爆災情！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

訓練手速！分析師點名iPhone 14這款零件短缺　恐開賣就搶空

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！網友甜喊超夢幻太欠收

IG測試1新功能「限時上傳照片」　遭批抄襲競爭對手BeReal！

臉書爆災情！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

訓練手速！分析師點名iPhone 14這款零件短缺　恐開賣就搶空

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

天使將被出售！對新買家考驗多　神鱒、大谷去留尤其關鍵

天使老闆想賣球隊　主場收購案與球星天價約是主因？

陸車廠「極氪001」創電動車金氏世界紀錄！最快甩尾＆繞錐都是它

否認2000台人遭拐賣！柬埔寨政府：沒回台不一定是遇到人口販賣

砸92萬追女茶藝師！他「被開房間」閨蜜躺一旁…遭拍不雅影片狠甩

IWC「貓熊錶盤」藍白配不怕看膩　同心圓紋裝飾小盤彰顯好質感

快訊／會晤張志軍　夏立言當面表達不滿共軍軍演、農漁產輸入遭阻

《薰衣草》許紹洋赴陸近況曝光！　「商演人潮冷清」網揭驚人價碼

加速衝回本壘差點腿軟　江坤宇：閃電麥坤變天竺鼠車車

戴資穎明午後交手越南女將、麟洋有硬仗　搶世錦賽8強門票

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

3C家電熱門新聞

臉書爆災情！　一看好友推薦更傻眼

最期待這三點！iPhone 14還沒發布　想換機果粉已超過iPhone 13

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

新款平價iPad最新規格曝光！　鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

訓練手速！分析師點名iPhone 14這款零件短缺　恐開賣就搶空

iPadOS 16確認延遲發布　蘋果：將在iOS 16後推出

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！

iPhone13 Pro Max「好市多折扣2000元」！果粉看傻

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

更多熱門

相關新聞

北韓推「手機更新」！居民怒：乾脆重回封建

北韓推「手機更新」！居民怒：乾脆重回封建

北韓（朝鮮）境內手機的使用人數推估約有700萬人，占全國總人口比率約28%，儘管當局嚴格管控民眾透過手機接收資訊，但手機使用人數仍明顯增長。不過有消息指出，北韓預計今年底實施手機系統大更新，雖然當局表示是為了提升手機性能，卻招致居民不滿，認為根本是藉此實施加強控管。

手機掉糞坑　她幫清洗歸還卻被控竊盜

手機掉糞坑　她幫清洗歸還卻被控竊盜

手機突爆炸！他當街昏死倒地大腿遭灼傷

手機突爆炸！他當街昏死倒地大腿遭灼傷

IU親授拍照顯瘦5技巧

IU親授拍照顯瘦5技巧

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

關鍵字：

手機Galaxy S22幻夜紫夜拍人像棚拍一鍵拍錄

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

王瞳一路陪艾成到二殯火化　車內「手比7」背後含義惹鼻酸

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭：我答應艾成不哭的

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面