明天衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了

▲全家霜淇淋限時3天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

8月最後周末小確幸先收！全家「霜淇淋買1送1」又來了，明（26）日不限口味連3天開吃，肯定要再衝一波，且全門市還加碼推指定雪糕也享買1送1優惠，通通不能放過。

全家全門市於8月26日至8月28日祭出連3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，且不限口味爽吃，無論是最新的「芒果椰奶霜淇淋」，還是喜歡招牌「小農鮮奶霜淇淋」，或是一次就能擁有2口味的胖胖版綜合口味，通通一次滿足，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；且全門市還加碼推「質上雪糕-微苦焦糖歐雷」也有買1送1，周末就吃爆。

▲Mr.Wish限時買1送1。（圖／Mr.Wish提供）

霜淇淋吃完也要來杯手搖飲，Mr.Wish近日也找來「你訂-線上點餐平台」聯合推出超殺夏日手搖祭活動，今（25）日、明（26）日爽喝「指定飲品買1送1」，每天皆有2款飲品優惠，並開放隨意混搭，只要選好想喝的2款飲品就會跳出優惠券即享優惠，提醒限外帶自取。

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