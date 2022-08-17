聽「艾成墜亡」秒衝殯儀館！林道遠PO文送別：兄弟再見　粉絲哭了

記者柯振中／綜合報導

藝人艾成17日墜樓身亡不治，消息震驚社會各界，好友林道遠聽聞消息，第一時間前往殯儀館關心。事後，林道遠也在臉書發文，用一句話送別艾成，「兄弟我們天家再相見」，貼文曝光後，也讓許多粉絲淚崩。

艾成17日墜樓身亡不治，當時妻子王瞳正在趕往拍戲的途中，得知消息後，立刻從宜蘭趕回台北。警方初步調查後排除他殺，艾成的遺體被送往板橋殯儀館，由親友、家屬處理後事。

▲林道遠夫婦得知消息，立刻前往板橋殯儀館。（圖／攝影中心攝）



藝人林道遠接獲消息，也立刻前往關心，第一時間趕到殯儀館，協助處理後事，也是第一位到場的星友。事實上，林道遠2010年演出《新兵日記》時與艾成等人結識，因為拍攝時吃、住都在一起，且時間長達兩年，雖然不是真的當兵，依舊培養出革命情感、兄弟情誼。

事後，林道遠也在臉書PO文，送別好朋友艾成，「兄弟我們天家再相見，幫我跟天父爸爸SAY HI」，同時也表達了對艾成的思念，「my bro miss you so much。」

林道遠的貼文曝光後，有不少粉絲感到不捨，在下方留言回應，「謝謝哥第一時間到場的陪伴」、「他是一個很好的男孩，聽到這消息也是超級錯愕和不捨，希望大家都要好好的」、「艾成一路好走！懷念新兵日記（蕭德基）」、「到現在我還會看重播的新兵日記…真不敢相信…一路好走」、「賴虎（林道遠）&蕭德基（艾成）。」

▲艾成墜亡後，林道遠第一時間前往板橋殯儀館關心、協助後事。（圖／記者李毓康攝）



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