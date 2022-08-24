快訊／艾成墜樓社區舉辦「制煞儀式」　時間、地點曝光

▲制煞公告。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人艾成17日於蘆洲住家墜樓，享年40歲，稍早臉書社團「我是蘆洲人」PO出最新公告，表示8月25日（明天）中午12時到下午5時，將舉辦壓煞祈福儀式。

公告上提到，社區將舉辦壓煞祈福儀式，星期四下午盡量不要到蘆洲捷運總站，並叮囑「如果剛好中午12時到下午5時會搭到蘆洲站的姊妹，可以先避開3號出口，改由1號出口出入，農曆七月還是寧可信其有的心態。」

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社區委員先前指出，艾成17日發生墜樓意外令人悲痛萬分，事發當下多位住戶親眼目擊，事後多位住戶及物業都表示身體不適，恐有沖煞及頭暈情形，住戶們多次自行去收驚，面對大樓無障礙設施欄杆及地磚損毀，轄管單位社區管委會則說，看到新聞後，有詢問工人來處理。

▲艾成墜樓。（圖／記者許靖騏攝）

委員還提到，「但真的沒師傅敢來！一樓裝潢工人都走光了，社區是最可憐的受害者！師傅們都說，除非有收魂，不然怨氣很重，修繕工作現在是有行無市，開多高都沒人敢來！」。

另外，民視表示，8月25日星期四已確定辦理超度祈福法會，祈求一切順利圓滿，談定的法會費用將由鳳凰藝能以及王瞳支付，感謝社區管委會以及住戶的體諒。

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