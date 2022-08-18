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社會 社會焦點 保障人權

獨／艾成墜樓現場曝！扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

記者戴上容／新北報導

馬來西亞華裔藝人艾成昨上午10點多於住家發生墜樓意外，墜落於蘆洲捷運站共構宅無障礙坡道旁當場死亡，事發一天後，封鎖線、血跡已清除乾淨，然撞成「凹」字坡道扶手、破損地磚猶在，人來人往的民眾不斷驚恐往上看直呼「真恐怖！」；目前該地段轄屬眾說紛紜，無論哪個單位轄屬，該單位於法律面都可向艾成家屬求償恢復原狀，目前預估金額為5萬元。

▲▼艾成。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

▲艾成昨發生墜樓意外。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

據了解，艾成近期所經營的餐廳陸續收攤，心情低落，前晚晚上找王瞳聊聊，但艾成的情緒時雨時晴，非常不穩定，過程中艾成講了很多話，但王瞳都聽不太懂，直覺狀況不對，但一時間沒有解方因此選擇先陪伴在身邊。

昨17日上午，艾成妻子王瞳要去宜蘭工作，見艾成的情緒仍舊不穩，請來2名基督教的教友來陪艾成。2教友到場後，艾成先是開了門，但卻一直躲在角落，又過不到一分鐘的時間，艾成就突然失控往房間衝去，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，只見打開的窗…探頭發現艾成已倒在蘆洲捷運站共構宅無障礙坡道旁一樓血泊中。

▲▼藝人艾成在捷運蘆洲站共構宅墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲藝人艾成昨在捷運蘆洲站共構宅墜樓身亡，圖為昨日第一時間畫面。（圖／記者陳以昇攝）

事發一天後，重返現場已不見血跡和封鎖線，蘆洲捷運站外人來人往，經過路人見到撞成「凹」字型的的無障礙扶手，和地板破裂磁磚都議論紛紛，行經人們眼神更是不斷往上數，有些民眾則是閃道而過。

▲▼ 艾成墜樓亡，現況曝光，扶手被撞凹，地磚破損。（圖／記者戴上容攝）

▲艾成昨墜樓亡，事隔一天，已不見封鎖線及血跡，但地板、扶手都未回復原狀。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 艾成墜樓亡，事發現況曝。（圖／記者戴上容攝）

▲艾成昨墜樓亡，事隔一天，多數民眾繞道而行。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 艾成墜樓亡，事發現況曝。（圖／記者戴上容攝）

▲艾成昨墜樓亡，事隔一天後的現況曝光，許多民眾在旁議論紛紛。（圖／記者戴上容攝）

據了解，毀損的扶手及破損地磚轄屬哪個單位仍在釐清，目前台北捷運局、捷運公司和新北市府、社區管委會都在討論中，律師表示，無論結果如何，於法律面上有權向家屬求償。

有經驗的師傅表示，扶手是一體成型，不可能切斷後再接上，因此扶手連同地磚，連工帶料價格預估達5萬元。

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艾成王瞳求償墜樓蘆洲捷運站

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