逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真：生日前1天離世

▲民間流傳歲數「逢九必凶」的說法。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者鄭文晴／綜合報導

相信大家一定聽過「逢九必衰」、「逢九必凶」的說法，指人的年齡遇到「9」時，運勢會出現明顯大變化，且會遭遇不順及災難，這時要儘量低調，甚至有人生日「逢九」都不過。就有一位網友發文緬懷好友表示，他的好友在39歲那年對家人開玩笑說了「1句話」，沒想到話才說完沒多久就因心臟不舒服昏倒離世，隔天就是他40歲的生日，讓他感嘆「生命無常」。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，緬懷39歲離世的好友，「十年了，聽說男人逢九，就是一個關卡」，他的好友來自於南部的小鄉鎮，是個單純的人，退伍後，就跟著姐夫做洗衣店，但由於家裡，父母都中風，傳統洗衣店也不是很好經營，感情上與女友也是分分合合，「他跟我說，人生好辛苦」。

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▲網友緬懷39歲離世的好友。（圖／翻攝自靈異公社）

某天中午好友與家人在大姐夫家聚會，當時剛好有葬儀社的人來結清洗衣服的錢，好友當下開玩笑地說了一句，「大姐，如果我怎樣，我的後事就給他辦吧」，馬上被大姐唸「不要亂說話」。

沒想到在禮儀師離開40分鐘後，好友突然和家人表示自己心臟不舒服，話一說完就昏倒了，送醫院搶救後不治。事後家人聯絡禮儀師時，對方也嚇了一跳，讓網友感嘆「生命就是這麼無常」，那年好友39歲，隔天就要過生日了，現在只希望好友能永生極樂，了無牽掛。

貼文一出，不少網友留言表示，「可能自己預知吧」、「遇到這樣的事情，也只能放下，祝福他了.....」、「我起雞皮疙瘩」、「我老爸也是突然跟我阿嬤說他要用火葬，不到一個月就突然去世」、「感覺人生好無常」、「我爺爺59歲，我爸爸39歲時，兩人在同一場車禍意外過世」、「也許是冥冥之中自有感應吧」、「一語成讖」、「之前我弟弟跟我開玩笑說，以後他走了要多燒點錢給他，他怕他去天上把妹不夠用，結果大概兩個月後他就生病離世了。」