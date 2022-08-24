高温乾旱花蓮金針菜受災損！每公頃補助2.9萬　受理申請至9／1

▲▼連續高溫乾旱，花蓮赤柯山及六十旦山金針菜出現大面積乾枯、未抽花梗及花梗短小等情況。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受7月天候連續多日高溫、未降雨影響，富里鄉金針菜植株有葉面乾枯、未抽花梗及花梗短小等情況，經縣府向農委會爭取，農委會已於22日公告花蓮縣富里鄉為辦理金針菜111年7月乾旱農業天然災害現金救助地區。

災害發生初始，花蓮縣府即於8月15日邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署於富里鄉六十旦山勘查，協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自8月23日起至9月1日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所受災證明。

農業處長陳淑雯說明，富里鄉受損「金針菜」救助額度每公頃為2萬9千元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

縣府農業處提醒，本次災害救助受理期限至9月1日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所協助注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。