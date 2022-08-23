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快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！優惠房間數即將用完

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲國旅補助即將用罄。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出 「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，自7月15日上路後，民眾使用熱度維持高檔，觀光局今日宣布9月8日為活動最後一天，建議民眾把握時間使用優惠。據統計，截至今日下午已使用120萬間優惠房間，使用率突破7成。

觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動民眾先住宿先折抵，預算用罄即提早結束。這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日亮起優惠房間數使用超過七成的「紅燈」，觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢。

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觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。本次「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」除民眾反應熱烈外，旅宿業者參與也相當踴躍，達9,800餘家，超過前年安心旅遊的9,500家。

觀光局推出悠遊國旅補助計畫，民眾於平日國旅可享有優惠，自由行每人每晚最多可補1300元，到主題樂園享有門票三折的優惠。團體旅遊優惠則由旅行社業者申請。其中自由行旅宿補助使用最為熱絡，該項經費約20餘億，即將用罄。

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