快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！　優惠房間數即將用完

▲國旅補助即將用罄。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出 「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，自7月15日上路後，民眾使用熱度維持高檔，觀光局今日宣布9月8日為活動最後一天，建議民眾把握時間使用優惠。據統計，截至今日下午已使用120萬間優惠房間，使用率突破7成。

觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動民眾先住宿先折抵，預算用罄即提早結束。這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日亮起優惠房間數使用超過七成的「紅燈」，觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢。

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觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。本次「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」除民眾反應熱烈外，旅宿業者參與也相當踴躍，達9,800餘家，超過前年安心旅遊的9,500家。

觀光局推出悠遊國旅補助計畫，民眾於平日國旅可享有優惠，自由行每人每晚最多可補1300元，到主題樂園享有門票三折的優惠。團體旅遊優惠則由旅行社業者申請。其中自由行旅宿補助使用最為熱絡，該項經費約20餘億，即將用罄。

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