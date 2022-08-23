　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

天天40度！曬出600年明代古物　重慶砸4億保衛民生用水

記者任以芳／綜合報導

今年自7月20日以來，截至本月今（23）日，大陸中央氣象台已經連發34天高溫預警，創歷史新紀錄。其中，高溫紅色預警連發12天。重慶連續40多度高溫，農損等自然災害嚴重，連600年的明代佛像也被曬出來了。目前最新消息，重慶市政府今宣布再撥款，累加達到9千萬人民幣，換算台幣近4億元。

今年6月以來，重慶市級已撥付區縣中央自然災害救災資金6000萬元（單位：人民幣，同下）。重慶市財政局、重慶市應急管理局昨22日再次緊急下撥3000萬元中央自然災害救災資金，支持彭水、巫溪、武隆、涪陵等40個區縣做好抗旱救災工作。

本次急難救助資金「保衛用水」累計撥款9千萬，主要解決城鄉民生生活用水困難、各地購買、租賃應急儲水、淨水、供水設備，組織人員抗旱措施保障等工作。

▲▼ 乾旱古文物被曬出來 重慶 。（圖／澎湃新聞、極目新聞）

▲重慶巴南明清摩崖造像有600年歷史。（圖／網易新聞）

綜合陸媒報導，大陸今年乾旱導致部分河流和湖泊水位降低，許多長期淹沒水底的歷史遺蹟被曬出來露臉。最近，重慶巴南明清摩崖造像十分出名，因為連續一個月乾旱，出現在乾涸的河床上，吸引許多愛好歷史民眾拍照紀念。

連日長江水位回落，位於重慶巴南區雙河口鎮五台村附近，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁近日露出江面。島礁礁石最高處發現3龕摩崖造像，初步確定為明清時期建造，距今已有近600年歷史。

重慶市文物考古研究院副研究員介紹，「這處摩崖造像位於江心島上，處於長江的航道上，石像的功能有可能是保佑過往船隻平安。對研究明清時期川渝地區的摩崖造像的類型和功能具有重要意義。」

▼重慶巴南明清摩崖造像古時保佑來往船隻平安。（圖／網易新聞）

▲▼ 乾旱古文物被曬出來 重慶 。（圖／澎湃新聞、極目新聞）

▲▼ 乾旱古文物被曬出來 重慶 。（圖／澎湃新聞、極目新聞）

▲長江鄂州段中，700多年歷史的觀音閣，因乾旱現出「原貌」。（圖／極目新聞）

另外，長江鄂州段中，距今有700多年歷史的觀音閣打破157年紀錄，再次露出「真容」，以及巨大的龍蟠磯底座。雖然長期處於水下，歷經好幾百年風吹雨打和長年累月的浸漬，高強度的耐酸磚石至今保持完整。

至於2022年為什麼乾旱地區多？長江流域是大陸最重要的水系之一，是世界第三大流域，總面積180萬平方公里，約佔大陸陸地面積的18.8%。長江流域年平均降雨量為1067毫米，大部分地區為溼潤和半溼潤地區。

近年來，大規模乾旱事件頻繁發生。今年7月以來，長江流域的降雨量一直低於同期。首先，梅雨和颱風異常導致長江流域嚴重缺乏降水。今年，梅雨期持續時間很短，落點都在人煙稀少地區。7、8月颱風沒有進入內陸，缺乏明顯降水。

根據國大陸氣候中心的最新監測結果，自7月以來，長江流域的降雨量比去年同期減少了40%。鄱陽湖和嘉陵江流域的降雨量減少了50到70%，一些地區缺乏有效降雨的天數超過20天。

資料顯示，7月份長江流域降水量基本在-50%以上；8月份，長江流域東部降水異常小於-80%，整個長江流域降水量小於50mm，8月份以來上游累計降水量甚至小於1mm，導致8月份長江流域乾旱迅速發展。 

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
颱風環流「今晚開炸雨彈」！雨最猛區域出爐
快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半
快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！　解剖未見槍傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸強力掃蕩網暴、帶風向！　已清理528萬個「網路水軍」　

女護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室「鎖門洩獸慾」　聲音太大被發現

看手相被告知有凶兆　男子深信「往前走188步不回頭」結局慘

蘋果前工程師認跳槽前「竊密」　小鵬汽車：與該案件無關

天天40度！曬出600年明代古物　重慶砸4億保衛民生用水

美管制「晶片之母」斷生路！大陸業者居然笑了　真實原因曝光

華為超前應對全球經濟衰退　任正非：活下來！作為最主要綱領　

暑假作業真的被偷了！女客進店內整疊拿走　男孩嘆：來不及補了

乾旱奇景！騎車奔馳河床草原　1個月內鄱陽湖、洞庭湖縮水近70%

25歲券商正妹助理「轉行進軍世界小姐」私照噴鼻血！本尊超狂發聲

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

陸強力掃蕩網暴、帶風向！　已清理528萬個「網路水軍」　

女護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室「鎖門洩獸慾」　聲音太大被發現

看手相被告知有凶兆　男子深信「往前走188步不回頭」結局慘

蘋果前工程師認跳槽前「竊密」　小鵬汽車：與該案件無關

天天40度！曬出600年明代古物　重慶砸4億保衛民生用水

美管制「晶片之母」斷生路！大陸業者居然笑了　真實原因曝光

華為超前應對全球經濟衰退　任正非：活下來！作為最主要綱領　

暑假作業真的被偷了！女客進店內整疊拿走　男孩嘆：來不及補了

乾旱奇景！騎車奔馳河床草原　1個月內鄱陽湖、洞庭湖縮水近70%

25歲券商正妹助理「轉行進軍世界小姐」私照噴鼻血！本尊超狂發聲

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

金控利益衝突規範被掃到！　新光金總經理吳欣儒夫婿恐丟華南金董事

全台最大玩具共享園區年底動工　台塑生醫王瑞瑜加碼捐千萬

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

愛犬躲草叢她一眼認出「太簡單了吧」　千人找到眼花...到底在哪？

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

攝護腺肥大「腫如棒球」！他頻卡尿卻因「這病」不敢動刀　

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行！網認證：超敢衝

臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

「大白鯊vs.大王魷魚」誰才是深海王者？　掠食者擂台賽開打

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

日薪7000元！正妹殯儀館上夜班大讚爽缺被打臉

她穿漢服玩SUP落水溺斃！十幾人救援救不回：衣服吸水太重

25歲券商正妹助理轉行進軍世界小姐！私照噴鼻血

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

熱奇景！鄱陽湖長出「大地之樹」

天太熱　過馬路鞋子不見了？

美斷生路管制晶片之母！大陸業者居然笑了

作業被偷！女客整疊拿走　男嘆：來不及補了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

師撿屍路邊攤醉女　眾目睽睽洩慾

天天40度！曬出600年明代古物　

陸教科書「翻白眼」插圖惹議27人遭懲處 公布人物圖像重繪標準　

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

冷空氣來了！陸南方先降溫

更多熱門

相關新聞

乾旱奇景！騎車奔馳鄱陽湖草原

乾旱奇景！騎車奔馳鄱陽湖草原

受連續高溫影響，短短1個月，大陸江西鄱陽湖、湖南洞庭湖面積「縮水」近70%，大量湖床露出來變成大片草原。其中，鄱陽湖水位持續下降，往日寬闊的水面同樣變成草原，長出來的草大概高有二三十釐米，還有人騎摩托車在草原奔馳，成為另類乾旱奇景。

新北坪林乾旱救助　市府加碼補助肥料

新北坪林乾旱救助　市府加碼補助肥料

天太熱　過馬路鞋子不見了？

天太熱　過馬路鞋子不見了？

四川大旱供電吃緊　成都商場已開啟省電模式

四川大旱供電吃緊　成都商場已開啟省電模式

缺電再惡化！重慶強制商場下午4點才能開門

缺電再惡化！重慶強制商場下午4點才能開門

關鍵字：

重慶乾旱明代長江

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面