天天40度！曬出600年明代古物　重慶砸4億保衛民生用水

記者任以芳／綜合報導

今年自7月20日以來，截至本月今（23）日，大陸中央氣象台已經連發34天高溫預警，創歷史新紀錄。其中，高溫紅色預警連發12天。重慶連續40多度高溫，農損等自然災害嚴重，連600年的明代佛像也被曬出來了。目前最新消息，重慶市政府今宣布再撥款，累加達到9千萬人民幣，換算台幣近4億元。

今年6月以來，重慶市級已撥付區縣中央自然災害救災資金6000萬元（單位：人民幣，同下）。重慶市財政局、重慶市應急管理局昨22日再次緊急下撥3000萬元中央自然災害救災資金，支持彭水、巫溪、武隆、涪陵等40個區縣做好抗旱救災工作。

本次急難救助資金「保衛用水」累計撥款9千萬，主要解決城鄉民生生活用水困難、各地購買、租賃應急儲水、淨水、供水設備，組織人員抗旱措施保障等工作。

▲重慶巴南明清摩崖造像有600年歷史。（圖／網易新聞）

綜合陸媒報導，大陸今年乾旱導致部分河流和湖泊水位降低，許多長期淹沒水底的歷史遺蹟被曬出來露臉。最近，重慶巴南明清摩崖造像十分出名，因為連續一個月乾旱，出現在乾涸的河床上，吸引許多愛好歷史民眾拍照紀念。

連日長江水位回落，位於重慶巴南區雙河口鎮五台村附近，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁近日露出江面。島礁礁石最高處發現3龕摩崖造像，初步確定為明清時期建造，距今已有近600年歷史。

重慶市文物考古研究院副研究員介紹，「這處摩崖造像位於江心島上，處於長江的航道上，石像的功能有可能是保佑過往船隻平安。對研究明清時期川渝地區的摩崖造像的類型和功能具有重要意義。」

▼重慶巴南明清摩崖造像古時保佑來往船隻平安。（圖／網易新聞）

▲長江鄂州段中，700多年歷史的觀音閣，因乾旱現出「原貌」。（圖／極目新聞）

另外，長江鄂州段中，距今有700多年歷史的觀音閣打破157年紀錄，再次露出「真容」，以及巨大的龍蟠磯底座。雖然長期處於水下，歷經好幾百年風吹雨打和長年累月的浸漬，高強度的耐酸磚石至今保持完整。

至於2022年為什麼乾旱地區多？長江流域是大陸最重要的水系之一，是世界第三大流域，總面積180萬平方公里，約佔大陸陸地面積的18.8%。長江流域年平均降雨量為1067毫米，大部分地區為溼潤和半溼潤地區。

近年來，大規模乾旱事件頻繁發生。今年7月以來，長江流域的降雨量一直低於同期。首先，梅雨和颱風異常導致長江流域嚴重缺乏降水。今年，梅雨期持續時間很短，落點都在人煙稀少地區。7、8月颱風沒有進入內陸，缺乏明顯降水。

根據國大陸氣候中心的最新監測結果，自7月以來，長江流域的降雨量比去年同期減少了40%。鄱陽湖和嘉陵江流域的降雨量減少了50到70%，一些地區缺乏有效降雨的天數超過20天。

資料顯示，7月份長江流域降水量基本在-50%以上；8月份，長江流域東部降水異常小於-80%，整個長江流域降水量小於50mm，8月份以來上游累計降水量甚至小於1mm，導致8月份長江流域乾旱迅速發展。