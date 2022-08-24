旅行社帶團賺好康！花蓮加碼補助餐食費　總送客數最高可拿30萬

▲▼花蓮縣政府推出「2022花蓮旅行社獎勵計畫」，補助旅行團「餐食費」項目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出「2022花蓮旅行社獎勵計畫」，補助旅行團「餐食費」項目，旅行社帶團至花蓮住宿，並且前往指定景點或活動，即可獲得帶團獎勵最高9萬，總送客人數最多的旅行社還能再獲得30萬元！獎勵項目有別於交通部觀光局獎勵旅行業推廣悠遊團遊補助方案，因此只要符合補助規定，旅行社可同時申請花蓮縣政府及交通部觀光局的補助。

觀光處長張志翔表示，隨著疫情趨緩，交通部觀光局推出悠遊國旅振興方案，自由行住宿補助的部分，花蓮縣已申請2億額度，顯見花蓮是國旅首選；另外為了再增加旅行社帶團至花蓮意願，縣長徐榛蔚特別指示加碼補助團體旅遊，因此推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-2022花蓮旅行社獎勵計畫」，且最重要的是，此項補助與交通部觀光局的團遊補助並無底觸，竭誠歡迎旅行社多多帶團至花蓮旅遊與消費。

▲▼旅行社可把握赤科山及六十石山的金針花季，及以七星潭天文為主題的「流星花蓮 山海星光-星光音樂會」拿獎勵。

有關花蓮旅行社獎勵計畫，旅行社只要帶團30人以上，於花蓮合法旅宿業入住，並前往任一指定旅遊景點或活動，拍下團體照，於行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵補助。申請期限至11月30日或經費用罄為止(7、8月不適用)，每團獎勵金為住宿第一晚新台幣補助餐食費最高1萬元，住第二晚獎勵金最高5千元，每家獎勵經費上限總額為9萬元，今年特別再重磅加碼，活動期間總送客人數最多的旅行社，可再獲得30萬元獎勵金！

此次獎勵方案須前往任一指定旅遊點或指定活動，旅行社可把握赤科山及六十石山的金針花季，花海將持續至九月中下旬；9月24日還有以天文為主題的「流星花蓮 山海星光-星光音樂會」，在七星潭以星空為天幕，大山為背景，海灘為舞台，浪濤聲為伴奏，欣賞療癒的音樂與星空，還可拿獎勵！

獎勵方案請見花蓮旅行社獎勵計畫網站https://gtravel.hl.gov.tw/。