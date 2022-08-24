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大陸 大陸焦點 特派現場

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

▲▼ 海軍首支「電磁藍軍」亮相、歷經上百萬次推演 。（圖／翻攝 央視）

▲ 解放軍海軍首支「電磁藍軍」亮相 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《央視》軍事日前披露，16年前一支以新裝備試驗鑑定為主的科研部隊，轉變成組織主戰艦艇訓練的「電磁藍軍」。並且首次揭秘解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊神秘作戰功能，已經開展上百萬次模擬推演。

《央視》報導稱，海軍首支「電磁藍軍」部隊系海軍某試驗訓練區，著眼構建未來海戰場，檢驗部隊在複雜電磁環境下裝備運用能力、推進部隊資訊作戰戰法創新。

據了解，解放軍的實際操演分為「紅藍」對抗，互相交互演練。央視軍事文章也披露，該試訓區應用的紅藍對抗模擬推演系統，開展上百萬次模擬推演，制定多種典型應對作戰預案，在艦艇編組作戰研究上取得重大突破。

海軍某試驗訓練區司令員杜剛說，「海上網電專業藍軍的建設實際上是設了一道邁入現代海上戰場的門檻，讓紅方感受到未來戰場的嚴酷壓力。」

杜剛進一步表示，如果我們的紅軍部隊不經過海上網電覆雜環境下的錘鍊，就進入不了未來海戰，過不了電磁關、過不了網電關，就打不贏現代戰爭。

▲▼ 海軍首支「電磁藍軍」亮相、歷經上百萬次推演 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍「電磁藍軍」歷經上百萬次推演 。（圖／翻攝 央視）

在央視軍事公開影片中，「電磁藍軍」施行干擾，出現在紅軍部隊雷達中的「敵方」無人機群訊號瞬間消失。而後紅軍部隊臨時判斷處置後，再度捕捉「敵方」訊號併成功擊落。

海軍西安艦代理艦長王微指出，「這次演習真正貼近強敵練對抗，讓我們感受到了未來戰場態勢。」

大陸軍事評論員宋忠平向微信自媒體《政知圈》分析稱，電子戰的攻防是「無煙的戰場」，對現代化、資訊化戰爭十分重要。從這個角度來說，包括海軍等軍兵種的電磁作戰部隊都意義非凡。

宋忠平也透露，解放軍非常重視電磁相容和電磁干擾/抗干擾能力的建設，各軍兵種的各類武器裝備，都需要經歷嚴苛的電磁環境的考驗。

▲▼ 海軍首支「電磁藍軍」亮相、歷經上百萬次推演 。（圖／翻攝 央視）

▲美國軍方高度重視解放軍「電子作戰」能力 。（圖／翻攝 央視）

大陸《參考訊息》曾刊文引述美國《防務新聞》週刊報導稱，美國國防部在向國會提交的有關中國軍事和安全能力發展的年度報告中評估稱，「中國越來越重視電子戰，其重要程度已經和包括海陸空在內的傳統戰爭型別相當。」

該文章還引述時任美國第七艦隊司令、海軍中將奧庫安(Joseph Aucoin)2017年的公開評價，「中國確實擁有令我們肅然起敬的電子戰作戰能力，並且我們也在針對這種能力進行有關訓練。」

他披露，解放軍電子戰能力可以透過海基、陸基、空基等各類手段發動電子戰。

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