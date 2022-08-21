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中國東部戰區海軍司令「人選有玄機」　日媒關注：恐加強施壓台海

▲▼中國東部戰區海軍司令王仲才。（圖／翻攝自微博）

▲中國東部戰區海軍司令王仲才。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

針對美國眾議院議長裴洛西訪台，中國解放軍東部戰區8月初在台灣周邊海域實施軍演，當時負責指揮的正是過去擔任中國海警局局長、近日轉任東部戰區海軍司令的王仲才。《日本經濟新聞》分析，北京政府任命深諳海警事務的王仲才擔任海軍司令，旨在實現「海軍海警一體化」，可能對台海施加更大的軍事壓力。

《日經》引述陸媒報導指出，王仲才7月29日以東部戰區海軍司令的身分前往浙江參與座談會。軍方消息人士透露，有關裴洛西訪台所實施的「圍台軍演」，正是由新上任的王仲才負責指揮。

據報導，王仲才出身海軍，原先擔任東海艦隊少將副參謀長，直到中國2018年宣布海警轉隸武警部隊，宣布由他出任海警局局長，統一履行海上維權執法職責。2021年，中國實施《海警法》，內容明定「只要判斷受到不法侵害，海警可在必要時向外國船隻開火」。

由於王仲才頻繁派船艦出入釣魚台海域，被視為是鷹派，又是軍方第一屆也是唯一一屆「飛行員艦長班」畢業生，出任過多艘導彈驅逐艦、護衛艦艦長，足以勝任航母艦長，若未來真的職掌北京在台海周遭新部署的航母，恐對台、日帶來壓力，因此備受日媒關注。

不過，具有半官方背景的中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」在推特批評，日媒又在炒作「中國威脅論」，「撰文者要麼對中國國情和解放軍一無所知，要麼就是別有用心，這只是一般人事變動和任命。」

中國海警局全稱「中國人民武裝警察部隊海警總隊」，與一般民警不同，被定位為「準軍事化」人員，兼具行政執法和武裝力量2個雙重屬性，若以艦船數計算，是目前全世界規模最大的海岸警衛隊。

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