「中國最後女酋長」辭世享嵩壽101歲！馴鹿守一旁伴她離開

▲「中國最後女酋長」瑪麗亞·索。（圖／翻攝自微信公眾號／國家民委）

記者鄭思楠／綜合報導

被譽為「中國最後一位女酋長」瑪麗亞·索的家人8月22日發布訃告稱，瑪麗亞·索在她鍾愛的馴鹿身邊去世，享年101歲。

據《中國新聞網》報導，訃告稱，慈母瑪麗亞·索老人因年歲已高，各項身體機能逐漸衰竭，於2022年8月20日2點27分仙逝，享年101歲。最近，雖然身體狀況不好，但還是想上山去看看她養了一輩子的馴鹿，只想回到馴鹿身邊。最後，母親在獵民點安詳離世。

瑪麗亞·索生於1921年，鄂溫克族，畢生和她的族人生活在位於環北極地區泰加林帶最南端的山林中。她是大陸茅盾文學獎獲獎小說《額爾古納河右岸》主人公的原型，被世人譽為「中國最後的女酋長」。

瑪麗亞·索能歌善舞，年輕時相貌清秀。她從小練就了打獵本領、尋找馴鹿的本事和管理獵民點的能力，許多男人都不是她的對手。她的父親，是奇乾部落的酋長，屬於鄂溫克的著名家族索羅共氏。

▲鄂溫克族是中國唯一放養馴鹿的民族。（圖／翻攝自微信公眾號／國家民委）

瑪麗亞·索因固守山林發展馴鹿產業，而深受鄉民的尊重，丈夫去世後，因其擅長打獵和管理族群，她成為中國最後一支使鹿部落裡的女酋長。瑪麗亞·索90多歲的時候還在山上飼養馴鹿，想著傳承中國獨有的馴鹿文化。瑪麗亞·索常說，「馴鹿就像我的孩子一樣，我非常愛它們。」

瑪麗亞·索的女兒得克沙·何如是說，「母親一輩子生活在山林裡與馴鹿為伴，帶領著使鹿鄂溫克族從原始社會步入今天的幸福生活。」

大陸國家民族事務委員會在2017年8月7日曾經發表《瑪利亞·索和她的馴鹿、山林》稱，鄂溫克族是中國唯一放養馴鹿的民族。歷史上，瑪利亞·索的先祖幾度遷徙，他們的一生都離不開馴鹿、獵槍和原始森林。

▲「中國最後女酋長」馴鹿伴去世。（圖／翻攝自中新網）

世界上十幾個飼養馴鹿的民族，包括鄂溫克人、埃文基人、薩米人、涅涅茨人等，至今都沒有圈養馴鹿成功的例子。馴鹿與人為伴，但還是半野生狀態。馴鹿對食物非常挑剔，不吃草，更不吃飼料，對污染分辨能力極強，寧願渴死也不會飲用自來水或瓶裝水。