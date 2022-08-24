　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國最後女酋長」辭世享嵩壽101歲！馴鹿守一旁伴她離開

▲▼「中國最後女酋長」馴鹿伴去世。（圖／翻攝自）

▲「中國最後女酋長」瑪麗亞·索。（圖／翻攝自微信公眾號／國家民委）

記者鄭思楠／綜合報導

被譽為「中國最後一位女酋長」瑪麗亞·索的家人8月22日發布訃告稱，瑪麗亞·索在她鍾愛的馴鹿身邊去世，享年101歲。

據《中國新聞網》報導，訃告稱，慈母瑪麗亞·索老人因年歲已高，各項身體機能逐漸衰竭，於2022年8月20日2點27分仙逝，享年101歲。最近，雖然身體狀況不好，但還是想上山去看看她養了一輩子的馴鹿，只想回到馴鹿身邊。最後，母親在獵民點安詳離世。

瑪麗亞·索生於1921年，鄂溫克族，畢生和她的族人生活在位於環北極地區泰加林帶最南端的山林中。她是大陸茅盾文學獎獲獎小說《額爾古納河右岸》主人公的原型，被世人譽為「中國最後的女酋長」。

瑪麗亞·索能歌善舞，年輕時相貌清秀。她從小練就了打獵本領、尋找馴鹿的本事和管理獵民點的能力，許多男人都不是她的對手。她的父親，是奇乾部落的酋長，屬於鄂溫克的著名家族索羅共氏。

▲▼「中國最後女酋長」馴鹿伴去世。（圖／翻攝自）

▲鄂溫克族是中國唯一放養馴鹿的民族。（圖／翻攝自微信公眾號／國家民委）

瑪麗亞·索因固守山林發展馴鹿產業，而深受鄉民的尊重，丈夫去世後，因其擅長打獵和管理族群，她成為中國最後一支使鹿部落裡的女酋長。瑪麗亞·索90多歲的時候還在山上飼養馴鹿，想著傳承中國獨有的馴鹿文化。瑪麗亞·索常說，「馴鹿就像我的孩子一樣，我非常愛它們。」

瑪麗亞·索的女兒得克沙·何如是說，「母親一輩子生活在山林裡與馴鹿為伴，帶領著使鹿鄂溫克族從原始社會步入今天的幸福生活。」

大陸國家民族事務委員會在2017年8月7日曾經發表《瑪利亞·索和她的馴鹿、山林》稱，鄂溫克族是中國唯一放養馴鹿的民族。歷史上，瑪利亞·索的先祖幾度遷徙，他們的一生都離不開馴鹿、獵槍和原始森林。

▲▼「中國最後女酋長」馴鹿伴去世。（圖／翻攝自）

▲「中國最後女酋長」馴鹿伴去世。（圖／翻攝自中新網）

世界上十幾個飼養馴鹿的民族，包括鄂溫克人、埃文基人、薩米人、涅涅茨人等，至今都沒有圈養馴鹿成功的例子。馴鹿與人為伴，但還是半野生狀態。馴鹿對食物非常挑剔，不吃草，更不吃飼料，對污染分辨能力極強，寧願渴死也不會飲用自來水或瓶裝水。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
獨／林信吾鬼扯殺警動機！凃明誠未驗出開槍反應　辣椒水掉地上
王瞳含淚獻唱「隔空合體艾成」　張芸京上場前淚崩
快訊／國1離奇車禍　50歲男駕駛噴高架橋下慘死
快訊／墜落畫面曝光！男從國1高架噴落　下方車輛急閃
LIVE／艾成「穿婚禮白西裝」走最後一程　王瞳忍痛道別
送別艾成《新兵日記》全到了！　小甜甜一開口秒落淚
驚悚現場曝！男車禍飛落國1高架　撞遊覽車頂摔落命危
艾成最大心願「辦一場演唱會」　李明依：王瞳吃不下瘦好幾公斤
快訊／王瞳暴瘦現身追思會！　「一身白衣」送別艾成
曹瑞傑叔叔聽「4個字」氣炸！　痛批：灑完鹽要再灑冰水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正義魔人批百萬網紅搭轎踐踏人尊嚴　轎夫：害沒人敢搭幫倒忙！

少見！解放軍「運油20＋殲20、殲16」同框照首曝光

「中國最後女酋長」辭世享嵩壽101歲！馴鹿守一旁伴她離開

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

美再新增黑名單！　7家中國相關實體列入出口管制清單

大陸地產反腐敗！罕見一天4名央國企大佬被查　全涉嚴重違紀違法

古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

寧德時代2022年上半年淨利359.4億元　毛利率逐年下降為18.68%

大陸特種兵室內演習片曝！「6字暗示台灣」讓陸網嗨了：懂得都懂

客人住25樓！外送員見「大樓停電」秒腿軟　暖心女一招神解網看傻

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

正義魔人批百萬網紅搭轎踐踏人尊嚴　轎夫：害沒人敢搭幫倒忙！

少見！解放軍「運油20＋殲20、殲16」同框照首曝光

「中國最後女酋長」辭世享嵩壽101歲！馴鹿守一旁伴她離開

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

美再新增黑名單！　7家中國相關實體列入出口管制清單

大陸地產反腐敗！罕見一天4名央國企大佬被查　全涉嚴重違紀違法

古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

寧德時代2022年上半年淨利359.4億元　毛利率逐年下降為18.68%

大陸特種兵室內演習片曝！「6字暗示台灣」讓陸網嗨了：懂得都懂

客人住25樓！外送員見「大樓停電」秒腿軟　暖心女一招神解網看傻

郁可唯破尺度下身「0布料」　辣洩逆天長腿傲喊：天生的！

桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺　張善政「三個守護」保護千塘之鄉

蕾菈再動醫美！下巴大腿肉全消風「前後對比照曝」：犧牲色相給你們看

盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

林姿妙疑租借數十人頭帳戶　民進黨要朱立倫踹共：挺洗錢參選人？

獨／林信吾鬼扯殺警動機！凃明誠未驗出開槍反應　辣椒水掉地上

王瞳含淚獻唱「隔空合體艾成」！張芸京上場前淚崩

台股跌26點險守萬五！台積電小跌1元、貨櫃三雄萬海長榮跌逾3%

好市多「續杯哥」偷裝汽水！被阻吼「不然倒掉」　網怒：20元也貪

快訊／國道1號離奇車禍！　50歲男駕駛「噴飛橋下」送醫不治

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

大陸熱門新聞

中國特種兵室內演習影片曝光　6個字讓小粉紅又高潮自嗨

作業被偷！女客整疊拿走　男嘆：來不及補了

外送員見電梯停電險爬25樓！暖心女一招神解

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

大媽猛搖吊橋30分鐘！欄杆斷裂沒在怕

美斷生路管制晶片之母！大陸業者居然笑了

颱風馬鞍將影響珠江流域　水利部啟動災害防禦Ⅳ級響應

25歲券商正妹助理轉行進軍世界小姐！私照噴鼻血

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

旅遊博主搭轎遭批踐踏尊！轎夫：沒人敢搭了

解放軍首支「電磁藍軍」亮相

中國最後女酋長去世享嵩壽101歲！馴鹿守一旁伴她離開

師撿屍路邊攤醉女　眾目睽睽洩慾

日薪7000元！正妹殯儀館上夜班大讚爽缺被打臉

更多熱門

關鍵字：

中國最後一位女酋長瑪麗亞·索

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面