熟女人妻患多重人格　小王不顧「另一人格」拒絕硬上...下場慘曝

▲人妻指控高姓小王違背她的另1個人格意願強制發生性關係。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

1名患有多重人格的人妻，平常是個性溫柔的人格，有時遇到不如意，另個人格才會現身，人妻以溫柔人格和高姓男子外遇交往，高男卻在明知人妻的人格轉換為另一人格時硬上，人妻不甘受辱提告，高男坦承自己知道對方有兩個不同人格，台北地檢署23日起訴認定，高男明知仍違背其中一個人格的意願，涉犯強制性交罪，將他起訴。

傳記性小說《24個比利》描述美國連續強暴強盜犯，經過精神科醫師和心理學家檢查分析，認定他因患有年齡、性別不同的多重人格，無法辨識、記憶自己做過的事情，這名罪犯因此獲判無罪，但須在指定處所接受治療。之後多重人格就不時被刑案加害人拿來當成犯罪藉口，少見被害人提出相同主張。

據了解，這名提告的人妻和丈夫保有開放式的關係，把自己的2種人格分別取明為「月」、「帕」，她以前多是以「月」的人格生活，也因此認識並結交高姓男子，自己人格交錯情形原本不常出現，但因感情糾結與情緒衝突，人妻和高男交往期間，較為冷靜「帕」開始不時出現。

檢警調查時，人妻表示自己並未因此就醫，不過她強調，自己人格中，只有「月」在跟高男交往，「帕」和高男只是朋友關係，但在2021年6月間，她以「帕」的人格出現在時候，被高男性侵得逞。

高男到案後坦承，他交往的對象是「月」，「月」對他也很溫柔，會稱呼他「寶貝」，至於他和「帕」則只是朋友關係，「帕」對他講話就像一般朋友，只會直呼他名字，且高男事後也曾向「帕」道歉，檢察官因此認定高男明知違反「帕」的意願，涉嫌強制性交罪。