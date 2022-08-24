美再新增黑名單！　7家中國相關實體列入出口管制清單

▲美國商務部針對七家中國實體公司列入出口管制清單。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

根據美國商務部昨23日通知，美國以「國家安全」和外交政策問題為由，將七家中國相關實體（主要與航空航天有關）新增到其出口管制清單中。陸官媒《環球時報》今（24）日痛批，為了打擊特定國家企業，美國政府創造一系列出口管制工具，如「實體清單」、「軍事終端使用者清單」等，許多中國企業都被列入這些清單，與美國企業的合作受限。

《環球時報》指出，之前美國因涉俄業務對5家中企進行制裁，破了一個很惡劣的先例。理由是，這些公司涉嫌在俄烏衝突之前和期間向俄軍事和國防企業提供支援，違反了制裁措施。

這也是自2月份俄烏衝突爆發以來，美國首次因涉俄業務對中國實體採取動作。這五家中國公司分別是是康奈電子、金湃科技、信諾電子、勝寧電子和世界捷達(香港)物流。報導強調，這些公司違反的所謂法律依據是美國的國內法。

《環時》自媒體補壹刀文章引述中國社會科學院大學法學院教授廖凡分析，從這次制裁看，主要還是在出口管制領域，這是基於美國《出口管理條例》以及美國商務部工業和安全域性制定的「商業管制清單」（CCL），對於向俄羅斯出口特定美國產品和技術實施許可證管理。CCL包括數千種軍民兩用裝置、材料、軟體和技術，覆蓋範圍廣泛，美國對俄出口管制重點針對國防、航空、海運等行業領域。

▲中國商務部之前批評，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具。（圖／達志影像／美聯社）

廖凡稱，「根據規定，出口管制不僅包括原產於美國的產品，還包括含有一定比例的美國成分或者使用美國技術、裝置生產的第三國產品。」

他說，這次俄烏衝突以來，美國商務部工業和安全域性透過修改比例要求、提高審批標準等方式，將更多第三國產品納入對俄出口管制範圍，除個別情況一事一議外，一律不給予出口許可。「所以整體更加嚴格了。」

廖凡強調，這些國際制裁，應當嚴格按照《聯合國憲章》、由聯合國安理會授權，並提出明確的目標、定期審查的規定以及撤銷制裁的條件。

另外，美國商務部還把來自俄羅斯、阿聯酋、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南的31個實體列入了這份黑名單。

中國商務部發言人早前表示，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。