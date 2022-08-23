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囂張景山罰不怕！駕駛排班出勤一次3天2夜　勞團籲交部勒令停業

▲▼景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

▲景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

景山集團旗下運輸公司曾因司機疲勞駕駛，撞死2名國道警察，因違規、肇事和違法超時多，車輛常高速行駛，被稱「國道上航空公司」，104年來違法件數高達45件仍罰不怕，迄今仍違法超時，班表出勤一次就是3天2夜，也有司機工時長達31小時，勞團今赴交通部抗議，要求對景山停止部分營業或撤銷營業執照。

景山交通集團（盧廷景名下的18家運輸公司）過去曾被指出有「三多」：「交通違規多」、「違法超時多」與「肇事死傷多」，有多次業務過失致死的紀錄，107年更曾發生大貨車駕駛國道開車打瞌睡，撞死2名警察和1名貨車司機，最終查出該名駕駛連續上班22天，其中至少有7天工作超過12小時。

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臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會近期接獲景山交通集團員工陳情，反應「出勤一次3天2夜一直都是正常的事情，甚至也有過一週才下班打卡一次」，經查景山集團自104年開始就有違反「每7日中未有1日之休息做為例假」的紀錄，直到今年仍有持續違反的紀錄，顯然即使發生重大事故，至今超時過勞的狀況仍未改善。

臺貨產工表示，根據景山員工投訴，景山迄今排班依舊違法，有員工連續上班7天沒休息，也有員工1月24日下午5時10分開始上班，從高雄出發到南科，隔天25日凌晨1點回到高雄，下趟車還是凌晨2點出發，僅能休息1小時就要開車，之後再花8小時才回到高雄，所以才會說「景山像航空公司，司機被迫飆車一趟趕一趟。」

工會指出，還有員工排班1月28日中午12點出發，晚上8點10分回到高雄，僅間隔休息3小時，下趟晚上11點又要出發到中科，4小時到台中、4小時下料、4小時再回高雄，休息2小時，又要再出發，一趟接著一趟；還有員工1月25日上午6點出發到26日中午12點之間跑3趟，僅間隔1到2小時休息，上班到下班30小時。

▲▼景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

▲景山集團有駕駛排班出勤一趟就是3天2夜，也有駕駛工時31小時，違法不斷。（圖／記者李姿慧攝）

另一名員工2月3日下午1點到4日下午8點，也跑了3車次，趟次間僅間隔1到2小時，上班到下班31小時。工會不滿表示，司機排班連續工作20多小時和30多小時下，疲勞駕駛是國道不定時炸彈，這些莫名其妙的班表依舊還存在，交通部不管的話，就是放任景山不斷違法、不斷製造不定時炸彈，呼籲交通部長王國材硬起來。

桃園市產業總工會顧問林佳瑋則表示，景山這幾年來違法重大，一般人一個班出去8小時，景山一個班就是3天2夜，交通部明明可依《公路法》對景山勒令部分停業、全面停業，或要求限期改善；根據110年十大違反勞基法企業，包括花蓮客運、中興巴士、指南客運、國光客運、嘉里大榮物流等，10個違法血汗企業就有5個是客運和倉儲運輸，交通部還在裝死嗎，為何不勒令停業，讓勞工這麼辛苦，景山還拒絕勞檢，希望這些大型運輸業者主管機關拿出魄力。

▲▼景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

▲景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

臺貨產工理事長林志雄也呼籲，交通部公路總局應利用《公路法》對違法交通運輸公司限制部分營業和取消營業執照。林志雄指出，景山交通在國道被戲稱是「景山航空」，車子開得特別快，違規多、肇事死傷多，政府不要今天公祭、明天忘記，幾年前撞死兩個交警，就是景山交通，交通部沒有依法行政懲處，睜隻眼閉隻眼，就是違法幫兇。

林志雄不滿表示，交通部日前預告修正「汽車運輸業管理規則」，要針對貨運業重大公路事故，造成人員死亡超過3人或死傷超過10人或傷害超過15人，並有肇事責任者，將強制在該業者所屬車輛加裝全球衛星定位功能系統(GPS)及營運車輛監控管理系統，但有《公路法》可停止營業卻不用，裝GPS能幹嘛？此次修法對於違法業者完全沒有遏阻力外，過勞問題也完全沒解決。

▲▼景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

▲景山集團違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照，公總今出面接受陳情。（圖／記者李姿慧攝）

林志雄說，更好笑的是，修法還訂定死亡3人以上裝GPS門檻，交通部難道認為是可以撞死這麼多人的額度嗎，根本是腦殘政策，死傷這麼多、這麼嚴重，疲勞駕駛是國道不定時炸彈，造成多少家庭破碎，我們每次都要這樣容忍嗎，交通部應限制景山部分營業或取消營業執照。

對此，公路總局表示，接獲陳情會盡速研議處理，景山案一直都有在處理中，相關公司考核也都有再處理。
 

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