蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

▲蘋果秋季發表會即將登場。（圖／蘋果直播）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年將要推出的iPhone 14預計提前於9月7日亮相，回顧歷年推出時間，這次是2016年以來最早的一次發布。對此，彭博專門追蹤蘋果（Apple Inc.）的記者古爾曼（Mark Gurman）表示，今年推出時間早於歷年，背後其實有3個深意。

古爾曼指出，第一點是蘋果公司可以在今年第4個經濟季度多出一周的銷售iPhone 14銷量。

蘋果2021年第4季度營收比2020年同期大增29％，讓今年超越紀錄的門檻更高，因此古爾曼認為多出一周的銷售時間，能讓蘋果公司更容易跨越去年830億美元的單季營收紀錄。事實上分析師已經預測蘋果今年第4季營收約會落在890億美元。

第二點，發表會的提前透露出蘋果的供應鏈仍然運作無虞，至少在iPhone生產上即便碰到晶片短缺和成本提高，仍沒有遇到中斷供應鏈的重大問題。不過在Mac或iPad的供應鏈上就難說了。

第三點，蘋果想要盡可能拉開與10月的第二個發表會的空間。在全球疫情爆發前的歷年，蘋果往往會把iPhone和Apple Watch放在一起，於9月份時一同推出，新的iPad系列和Mac系列則會在10月發布，因此今年就是在重塑疫情前的發布模式，蘋果計畫將於iPhone 14發布的一個月後，在10月的發布會上發表新的Mac和iPad系列。

古爾曼認為，10月會有搭載M2處理器的升級版iPad Pro，與內建A14晶片和USB-C埠的入門款iPad。筆電方面，蘋果正在研發採用M2處理器的Mac mini、Mac Pro、和MacBook Pro，因此他認為在10月的發布會上，有機會可以看到新機發布。