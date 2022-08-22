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iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

▲▼iPhone 14。（圖／翻攝自macrumors）

▲蘋果將在下個月發布iPhone 14系列。（圖／翻攝自macrumors）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果將在下個月發布iPhone 14系列，目前已進入量產階段。據外媒報導，iPhone 14系列及iPhone 14 Pro系列配色分別有5種和4種。

據消息指出，入門款iPhone 14系列的5種顏色分別為紅色、白色、黑色、藏青色以及紫色；進階的iPhone 14 Pro系列則有原來的銀色、石墨色、金色，不同的是將由紫色取代原本的天峰藍色。

▲▼iPhone 14。（圖／翻攝自macrumors）

▲入門款iPhone 14系列的5種顏色分別為紅色、白色、黑色、藏青色以及紫色。（圖／翻攝自macrumors）

▲▼iPhone 14。（圖／翻攝自macrumors）

▲iPhone 14 Pro系列有原來的銀色、石墨色、金色，以及紫色。（圖／翻攝自macrumors）

據彭博社報導指出，知情人士透露，蘋果計劃於9月7日發布iPhone 14系列，新產品預計將於9月16日上市。

消息也指出，蘋果將預計發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Max、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。以及全新的Apple Watch Series 8、新款iPad也有機會在秋季發表會登場。

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