獨／林信吾鬼扯殺警動機！凃明誠未驗出開槍反應　辣椒水掉地上

▲台南市警局兩警員追捕林嫌遭割喉殺害殉職，林男還持警槍射擊當時人在車上的曹瑞傑。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑22日追查贓車時，在台江大道旁公墓區，遭遇外役監逃犯林信吾雙雙遭殺害殉職，由於目前僅有林嫌一方說詞，當時雙方搏命的過程、員警有無開槍等疑問，仍待進一步釐清。

▲殺警奪槍命案的巡邏車上彈痕累累，林男奪槍後朝警車副駕車門連開4槍。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

該起殺警奪槍重案的巡邏車最後行車紀錄器影像顯示，凃、曹兩人看到贓車並據車牌辨識系統軌跡展開追捕，從中西區跨轄追到安南區，抵達現場附近的公墓產業道路，林嫌騎贓車轉入警車車頭前右方的小路後消失，但警車追到路口發現路徑太小，凃員追賊心切直接開車門下車追捕，曹員則駕駛警車往前找道路寬闊處迴轉，結果2人前後遇襲遭到殺害。

台南市警局內部基層警盛傳兩人遇害過程與官方說法明顯不同，有基層透露：當時凃員進入公墓產業道路小徑查看追賊，就遭到林嫌持刀伏擊，由於槍套有兩道安全鎖、包含槍套安全暗扣、及拔槍前須解開的防搶扣帶，台南市警局基層警員不少人懷疑真實的情況是：凃員當時根本來不及拔槍，就遭到林嫌割喉刺胸，導致大量出血，林嫌搶下凃員配槍後，挾持凃員當肉盾，對著開過來的警車連開4槍，並持槍喝令曹員下車後持刀殺害。

知情警官透露，警方犯罪偵查鑑識實務上，要釐清警員或歹徒是否開槍並不困難，透過鑑識科學的「射擊持槍手虎口火藥測試」「鋁錠採集測試法」就可以釐清凃員遇害前是否開槍反擊；但台南市警局官警私下透露，凃、曹兩人經送醫急救全身大量出血，手掌經血液、治療消毒水沖刷後，恐怕採樣已遭汙染無法釐清。

根據22日媒體拍攝到兩警殉職現場，所駕駛台南市警局第二分局編號1231、隸屬民權派出所的警用巡邏車車上彈痕累累，畫面顯示警車右前車門底部到車窗玻璃明顯有4個彈孔，顯見當時凃、曹兩人遭遇歹徒狙殺，過程相當慘烈。



《東森新媒體ETtoday》記者電詢台南市警察局長方仰寧，方證實凃員手掌未檢出火藥殘跡，可能的原因是，凃員因送醫過程全身大量出血，且搶救過程經消毒水、碘酒沖刷清洗傷口血漬，導致鑑識中心對曹員持槍手掌進行上述火藥粉塵測試時，無法驗出有火藥反應。

但方仰寧也坦承，「也許凃員真的來不及開槍，但現在警方只有落網兇嫌單方面說法」，林嫌堅稱係遭凃員噴辣椒水、開槍示警才會抓狂攻擊，但林嫌瘋狂刺殺2警共多達55刀，凃警頸動脈遭割破、頸靜脈遭割斷，奪命企圖相當明確、台南殺警奪槍案順利偵破，因此他說法遭到警方駁斥，證實命案現場兩名警員辣椒水都掉落在現場且有使用痕跡，但警員遭遇危及生命的刀械攻擊，使用警械堪稱公允，林嫌說法僅是倒果為因的卸責之詞，甚至不排除林嫌一開始就躲在暗處伏擊下車搜捕他的凃明誠，造成凃員重傷而未及拿槍反擊。

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