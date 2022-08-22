警察必學「21英呎法則」生死線　死亡領域內持刀殺人比槍快

記者林彥臣／綜合報導

台南安平區22日驚傳殺警奪槍案，曹瑞傑與凃明誠2名員警在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。消息傳出後震驚全國，許多民眾也疑惑為何警察持槍，竟會不敵持刀的歹徒？事實上，在美國警察必學「21英呎法則」，也就是與可疑人士必須有足夠的安全距離，否則即使持槍也很難打得過持刀的對手。

「21英呎法則」（21 foot rule）是1983年美國猶他州鹽湖城警局的警官圖勒（Dennis Tueller）在雜誌《SWAT》上所提出的，經幾百位實驗結果顯示，持刀械的嫌犯最快能在1.5秒內，拉近約5公尺的距離做出致命攻擊；而一般員警要相隔21英呎（6.4公尺）的距離，才有足夠的時間反應並擊發兩發子彈，同時脫離對方的攻擊路徑。

▲台南襲警奪槍案讓許多民眾疑惑，為何持槍警察不敵持刀歹徒 。（圖／翻攝記者爆料網）



就有外國影片證明，近距離攻擊對一個配槍的警察來說有多致命，畫面中，一名員警被通知去調查一處可疑倉庫，起初員警與對方保持一定的安全距離，但攻擊者卻能在大部分警察掏槍前，越過這段距離。

片中提到，「當員警被問起，怎麼制伏一名刀手時，他們通常的回答都是，『我會射他們』，不過完全忘了他們在現實中，可能根本沒時間這樣做。」

一般來說，在小於1呎（約30公分）的情況，員警連伸手摸槍的反應時間都沒有；而5呎（約1.5公尺）的距離，也根本來不及掏槍；除非手槍早已上膛且拿在手上，否則5碼（約4.5公尺）之內的距離，一定要靠近戰武力制伏人犯。

若3公尺距離，可能有辦法掏槍出來，但不一定有機會開槍；直到4.5公尺的距離，活命的機會提高，不過前提是有提高警覺、考慮到最危險的狀況，並且熟練自己的武器。

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