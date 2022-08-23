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恨世兄弟檔17年前汐止殺警奪槍　孝子警巡簽遭刺15刀當街殉職

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲橫科派出所員警洪重男、張大皞簽巡邏箱時遭攻擊，造成1死1重傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

台南市安南區22日驚傳2名警追逃犯過程遇刺，雙雙殉職，嫌犯林信吾經過一天逃亡終於落網，但殺警奪槍非首例，2005年新北市汐止區王柏忠、王柏英兄弟檔為搶銀行，持刀砍殺2警強槍，導致洪員不幸殉職、張員受重傷，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑尚未槍決、王柏忠無期徒刑定讞。承辦刑警張貞勝在Podcast節目《我在案發現場》中闡述偵辦經過，並指出靠著灰燼中關鍵的身分證截角，才終於讓此案得以昭雪。

2005年4月10日中午台北縣汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時突然遭2名歹徒持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張大皞的配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。

一名住在4樓的8歲女童目擊了殺警經過，她表示當時跟哥哥在陽台玩時聽到喊叫聲，探頭一看，就見一個人勒住警察伯伯，另一個人則拿東西打另一個警察伯伯的肚子；行兇現場血跡斑斑，電線杆、警用機車上全是噴濺血跡，一名上前攙扶起洪重男的民眾形容「他胸口的血根本是用噴的！」

洪員身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟、背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，導致血氣胸及心臟破裂出血性休克，送醫前已無生命跡象；張大皞左邊頸部有長10公分、深4公分的刀傷，右頸一道5公分撕裂傷，送醫時還一直冒血，所幸急救後脫離險境。

▼孝子洪重男身中15刀殉職，家屬接獲死訊悲慟不已。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

殉職的洪重男綽號「阿男」，家族中就有7人投身警界，父母親一直以兒子是警察為傲，噩耗傳回彰化老家，父母及論及婚嫁的女友聽聞後難以置信，連忙搭車北上，一到醫院就急忙問「人捉到了沒有？」在場同事皆不知該如何開口安撫才好。

張大皞的父親也是警官，他從小就住在警察宿舍裡，直到父親過世後，只剩下他跟母親相依為命，只要放假，一定會返家陪伴母親。傷勢穩定後，警局副局長前往他的病房探視，還不知道同伴死訊的他對於配槍遭奪萬分自責，第一句話就跟長官說「對不起」，知道了洪員殉職後他難過地當場痛哭。

為了緝凶，專案人員訪談張大皞希望能釐清案發過程，他回憶當時自己帶著全罩式安全帽，剛轉進巷子就聽到有人用台語說「人來了」，與同事停下機車準備簽巡時，就突然有人從後面抱住我的安全帽，感覺有隻手遮住我的視線，且脖子左後方感覺到有東西抵住，同時間聽到洪員用台語說「你把我裝肖維」，那時我有看一下洪重男轉身朝對方講了這句話，起初以為是洪員的朋友在開玩笑， 但是抱住我的那個人並沒有放手的跡象。

張大皞用左手往後抓，有抓到抵住他頸部的東西，他形容「當時完全沒有被刀刺的感覺」，不曉得歹徒如何下手、自己如何受傷，但卻突然失去力氣連同機車一起倒下，當時基於直覺反應就握住配槍，隨著力氣漸逝、眼睛模糊，就感覺有人要拿他的槍，因為槍套有防搶設備無法輕易搶奪，不久後歹徒就離開了，歹徒從哪逃走、怎麼奪走警槍他並不清楚。

▼監視器拍下2名殺警兇手特徵，警方擴大調閱卻連連碰壁。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

案發後鑑識小組隨即趕抵，在現場採集跡證，希望能發現兇手的相關指紋；同時有民眾提供關鍵線索，當日下午1點多等待火車平交道時，看到2名全身是血的男子共乘機車，其中一人拉起平交道柵欄，隨後就穿越往基隆方向逃逸，鑑識人員得知此訊息趕抵後，有在平交道上採集到2枚清晰的指紋，但資料庫中比對不出身分，只能依循其他線索緝凶。

就在專案小組陷入僵局時，一位小隊長想起茅山道術的第二代總掌門人鄭老師據說法力高強，曾受邀參與刑案超過80件，急忙去找老師協助，鄭老師採集殉職員警洪重男的魂魄後，總共開出了5道符令，搭配兵將催促消耗兇手的元神，讓他們落入法網之中。

符令才化了第三道，專案人員查訪汐止山區住戶時，就有民眾稱10天前下午約3、4點，曾經看到有人在汐止八連路「水晶山莊」空屋處焚燒物品，並冒出陣陣黑煙；由於民眾指報焚屍時間點與案發時間接近，幹員判斷應當是兇手在山區滅證，隨即通報鑑識小組到場採證。

▼水晶山莊空屋內鑑識小組發現焚燒後的滅證痕跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時鑑識人員在空屋內發現一疊灰燼，裡頭有紙張燒毀的痕跡，便拿了鎳子一張、一張將它們翻開，後來發現了一個一處截角，形狀與身分證相當雷同，住址欄處記載寫著模糊不清的「汐…九巷九號三樓」等字樣，且在附近發現血手套灰燼、一件部分燒毀的血衣，並在血衣口袋內發現一串車鑰匙。

刑事幹員張貞勝接獲指令，先清查戶政機關的身分證換發資料，當時請求戶政事務所人員加班找尋，清查後符合「汐…九巷九號三樓」的地址一共有17處，經比對後鎖定住在伯爵山莊三十九巷九號三樓的王氏兄弟涉嫌重大，專案會議中指揮官隨即指示前往王家附近埋伏。

王家有三兄弟、一個妹妹，警方鎖定的是老二王柏忠（44歲）以及老三王柏英（41歲），調查後發現他們外公過世時，母親為了土地財產繼承問題打官司，最後卻一毛錢都分不到，讓兄弟檔對司法相當不滿，且1993年王家在南港的房舍因興建捷運遭徵收，當時王家極力反抗，王柏英還以放置瓦斯桶等火爆放施抗爭，被依照妨害公務罪起訴，讓他更加痛恨警方。

▼殘燼裡面找到的身分證截角帶領警方找到兇手。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方還查出弟弟王柏英逝憲兵特勤隊退伍，與妻小、父母親還有哥哥就住在伯爵山莊獨棟別墅的三、四樓，原本他在經營兩岸軍刀買賣生意，時常需要往返大陸，卻因為涉及電腦零件代工生意後血本無歸，欠下大筆債務，在東湖路的房子前一年先被查封，案發前1個月又因故失業；哥哥王柏忠則因幼年時高燒損及智力，已經失業在家許久。

由於兩兄弟作息不定，王柏英更在兇案後隔天就出境去大陸，近日才返台，直至案發後第14天凌晨6點多，專案小組趁2兄弟都在家熟睡才決定攻堅，近60名霹靂小組、刑事幹員荷槍時帶包圍王宅，按門鈴後王柏英的妻子起床開門，警方隨即拿出搜索票入內喝令「不要動」，並將睡夢中的兄弟檔逮捕。

警方先是在王柏英房內找到開山刀、藍波刀、十字弓等19把刀械，還找到2張當天要出發香港再轉機至大陸的機票，研判他們可能是用潛逃大陸藏匿，並在他們作案用的機車手把上發現血跡反應，經DNA比對，確認就是殉職員警洪重男的血跡，證據確鑿下，哥哥王柏忠很快就坦承犯行。

▼王柏忠（右）與王柏英（左）被逮捕時仍然在睡夢之中。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

王柏英堅不認罪，警方最後拿出洪員的解剖照片攤在他眼前，怒斥「你敢看，我就相信你沒做！」他沉默許久才坦承犯行。王柏英說因為繳不出400多萬元房貸，加上最近失業，所以才提議用朋友寄放的黑星手槍搶銀行，不過因為只有一把手槍、兩發子彈，且黑星使用起來卡卡的，兄弟倆決定要搶警槍犯案，還承認就是自己親手拿短刀殺死洪重男。

檢警還原案發過程，憲特退伍、具近身博殺能力的王柏英才是主謀，2年前他們就先偷了一面機車車牌備用，案發前幾天他們都騎車亂逛找尋作案機會，直到4月10日王柏英將兒子送到補習班去上課後，他們換上作案用的衣物、贓車牌，騎到台北縣時交接處的「四海加油站」前，恰好發現洪重男與張大皞正在簽巡，便選定他們為做案目標。

趁著洪員正在農會簽巡邏箱、張員仍騎在警用機車上背對著他們時，兄弟倆隨即下車快速接近，分別持一把藍波刀攻擊兩警，原本想要用「割喉」方式殺警，但由於員警頭戴安全帽，具近身博殺能力的王柏英才改刺心臟。

▼專案人員起出被奪走的員警配槍及子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

犯案後兄弟共騎機車逃逸到廢棄空屋，拿出預藏的助燃物將沾滿血跡的外套、衣褲、口罩及安全帽一起燒毀，但王柏英卻忘了將外套內的皮夾、鑰匙拿出來，沒燒毀身分證的截角被警方發現，才會暴露出身分。專案人員後續帶著他們將警槍、子彈及兇刀取出，連同黑星手槍一同查扣。

開庭時兄弟倆先是辯稱殺死洪員是因為重心不穩跌倒才會刺到，還扯說當天行動全是現場行動組「阿和」的指示，阿和原本前幾天要他們去搶黑道的槍，當天卻臨時更改指令，要兄弟搶警察的配槍，整起事件其實是對他們的一場試煉，但他們也不確定搶了警槍是否就能加入神秘組織。

最後法官認為王柏忠、王柏英兄弟檔，單純為了取得槍械供他們後續犯案，竟預謀光天化日之下挑戰國家公權力，偷襲殺害執勤員警，導致員警洪重男不幸英年早逝，哥哥王柏忠因有坦承犯行展現悔意，基於兄弟情誼還在開庭時為請求輕判弟弟，因此判哥哥無期徒刑；弟弟王柏英則因受有殺人、格鬥的專業訓練，認為對社會治安造成重大危害，因此判處死刑確定，至今關押牢內尚未執行。

倖存員警張大皞由於傷勢調任內勤工作，而這起殺警奪槍案發生後，也讓警政署重視巡邏時員警的標準程序及安全性，要求簽巡邏槍時須背對牆壁，另外1名警力則需警戒觀察四周，此外巡邏的路線也不再固定，令歹徒無法從巡邏路線中攻擊警察。

【專題報導】
殺警奪槍1／巡簽遭刺15刀當街殉職　他獨活憶：當下以為朋友開玩笑
►殺警奪槍2／憲特身手當街狙殺孝子警　空屋「殘燼」成破案曙光
►殺警奪槍3／「特別行動組」躲幕後操盤？　襲警兄弟稱：是組織試煉
►殺警奪槍4／茅山道術掌門人採殉職警魂魄　連開5符令催歹徒元神

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▼汐止殺警案過後警方更改巡邏SOP，確保員警執勤安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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