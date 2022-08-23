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搶救台灣民眾再建功！　台泰警方共組專案小組駐泰緬邊境監控

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局駐泰聯絡官日前深入泰國達府美索地區成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局駐泰聯絡官日前深入泰國達府美索地區成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對台緬黑幫攜手「賣台灣豬」涉嫌跨境販賣台灣民眾，刑事局再建奇功！台灣刑事局加強與泰國警察總署合作，結合泰國中央偵查總局、移民總局、國際刑警組織曼谷中央局等單位，日前深入泰國達府美索地區，該區為泰緬邊境，對岸為緬甸苗瓦迪地區（K園區所在地），針對泰、緬邊境加強派員駐守，藉以阻斷人蛇集團運送路線，查緝非法人口販運等犯罪行為。

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局駐泰聯絡官日前深入泰國達府美索地區成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局成立專案小組監控KK園區，圖為泰緬第一友誼大橋邊境。（圖／記者張君豪翻攝）

駐泰代表處派出刑事局國際刑警科駐泰警察連絡官3人到泰國達府美索地區，透過泰國中央警局高層，安排中央偵查總局征剿局第四處、達府移民局、美索派出所等單位，召開反人口販運會議，針對台灣民眾遭販運到緬甸苗瓦迪（Myawaddy）地區相關案件，對泰國警方、移民局等單位大力協助表達感謝。

未來台灣柬警會同步將蒐集國內人口販運情資，與達府美索執法單位簡報交流，共同為台泰反人口販運行動而努力刑事局指出，近來柬埔寨之詐騙集團，有將受困台人轉賣，甚至將園區基地轉移至緬甸KK園區趨勢；台灣跨部會專案小組將與泰國警方採行「深入救援，阻斷進入」之方式，結合世界各國等國際反人口販運組織，監控緬甸苗瓦迪KK園區內存在人口販運行為。

警方表示，目前已有多起KK園區個案經駐泰代表處協助，平安返台情形。22日已有2名台灣民眾自曼谷返台，23日亦有7名台灣民眾在晚間6時許順利返抵國門，另在柬埔寨金邊機場也傳出好消息，下午也有7名國人在下午3時左右順利返抵國門，其中有4名是民進黨籍原住民伍麗華委員團隊協助返國。

跨部會專案小組將持續蒐報，未來如有台灣人大規模自該區釋放，將派遣專案小員駐守該地區，與泰方協調入境事宜，並協助台灣民眾返台。

警方表示，台灣民眾在該區有急難救助之需求，均可立即致電「外交部緊急聯絡中心」24小時服務電話為0800-085-095(你幫我、你救我)；駐泰國代表處急難救助電話：+66816664006(泰國境內直撥：081-666-4006)、駐緬甸代表處電話+959257257575(緬甸境內直撥0925-7257575，旅外國人倘遇急難事件，一時未能與駐外館處取得聯繫時，當事人或其國內親友可直接與該中心或警政署提供報案專線(02-2765-2122~5)聯絡。

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