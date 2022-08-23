酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

▲台北市長參選人陳時中接受電視節目專訪。（圖／鏡新聞調查報告製作單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨台北市長參選人陳時中23日晚間接受鏡電視「鏡新聞調查報告」節目專訪時表示，台北市長柯文哲、陳佩琪夫妻都喜歡自己跳出來，要當第四組、第五組的候選人，「那柯P以他現在的身分是不能登記為第四組候選人，那他太太要登記第五組是可以的」，而柯文哲剛好來輔選，交換一下角色。

陳時中今天晚間接受電視節目專訪，被問及柯文哲認為自己被搞成「第四組候選人」，陳直言，「他自己登記報名的吧」，柯文哲批評他講器捐案，但當時自己是請大家不要再講了，另外柯也批評大巨蛋政見，叫民進黨拿良心出來，但他認為柯應該把良心拿出來給外界一個交代。

陳時中直言，很多選民在7年多前投給柯文哲一票，大巨蛋佔了很大成分，選民都等著柯給外界一個交代，不是只有自己而已，給大家一個清楚說明，剩下趕快往下走，也不要再拖了。

主持人會中關注，如果陳時中順利當選市長，大巨蛋是否是優先要處理的政策？陳時中說，「幾乎是最前面的」，他會用比較強硬的態度去跟遠雄談，「我也不可能把它，我也沒那麼有魄力說，把大巨蛋拆了啦」，他主張要在既有事實、安全可接受的情況下，做最優化的利用，讓市民可以看棒球，是職棒，還是世界級的棒球賽。