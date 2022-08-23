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蔣萬安轟疫苗合約「塗黑」　陳時中建議：可成立「調閱小組二」

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中23日晚間接受鏡電視「鏡新聞調查報告」節目專訪。（圖／鏡新聞調查報告製作單位提供）

▲台北市長參選人陳時中接受電視專訪。（圖／鏡新聞調查報告製作單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

疫苗採購黑箱爭議持續延燒，國民黨台北市長蔣萬安連日砲打「塗黑疫苗合約」，競辦更指控當時堅持塗黑者就是民進黨參選人陳時中。陳時中23日接受鏡電視「鏡新聞調查報告」電視節目專訪表示，公文書規定保存期限是因為以前在白色恐怖的時候，最大的問題是公文不見了，如果蔣萬安願意，下會期可以再成立「調閱小組二」。

陳時中今天接受電視節目專訪時說，「我可以確定他（指蔣萬安）變了」，他之前有建議這麼溫文儒雅的人，不要突然變這麼戰鬥型，可是看起來他好像接受幕僚另一個方向的想法，若自己是蔣萬安的幕僚，會建議他多從政策面切入，現在「3分失4分」的狀況不一定比較有利和划算，但自己不會再做這樣的建議了。

對於蔣萬安近期攻擊「3＋11」和疫苗採購黑箱爭議，陳時中說，對於蔣萬安提到遮蔽塗黑是什麼部分，指的是合約，儘管蔣萬安沒當過行政官員，但他是法律人，應該對這種東西很敏感，一般來講，《國家機密保護法》分為絕對機密、極機密、機密3種，沒有經過主管單位或一定程序不得解密、不得公開，另一種是一般的公文書，其中「密」是在規範辦事的人不可以拿回家，或跟人家說什麼時候要招標等，而疫苗相關的事當然會被列在「密」裏面，畢竟是比較機密。

此外，陳時中指出，一般行政部門在鉅額採購會訂一個保存年限，資本門大概要保存到30年，非資本門要保存20年，規定在這年限之內不得銷毀，這是因為以前在白色恐怖的時候，最大的問題是公文不見了，沒得查、找不到。他認為，現在蔣萬安攻擊是不對的，「如果他願意，他現在還是立法委員，那下一個會期就開始，他可以再成立一個調閱小組二」。

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