「政治人物沒有基本底線不好」　陳時中嗆蔣萬安可選總統

▲台北市長參選人陳時中接受電視節目專訪。（圖／鏡新聞調查報告製作單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

疫苗採購及監察院「3＋11」報告爭議成為台北市長選戰攻防焦點，國民黨參選人蔣萬安23日批評監院調查有失公信力，是民主危機，遭民進黨參選人陳時中反擊「他大概選舉選瘋了」。此外，陳時中晚間接受鏡電視「鏡新聞調查報告」電視節目專訪表示，不該破壞政府的公信力，政治人物沒有基本底線不好，並指如果不滿意，「後年還可以選總統」。

陳時中今天接受電視節目專訪時說，自己提出關於市政方向的見解比較多，對手大概也體會到自己是比較強的對手，當然攻擊就往這邊來，「那我都很歡迎」；政見的攻擊應該是屬於政見的討論，大家可以互相進步，但是不要做人身攻擊等。

陳時中話鋒一轉表示，今天蔣萬安批評監察院報告怎樣包庇等，但監察院是國家五院之一，「要嘛你就廢監察院就好了嘛，對不對？」他直言，任何政黨的候選人，都不應該用這東西過度的延伸，因為會破壞整個中央政府或政府的公信力，因為選舉總是會過去，日子總是要過，「中央政府要改組或怎麼樣，什麼不滿意，明年選舉他還是可以，後年還可以選總統」，不要這樣子，「政治人物沒有一個基本的一個底線，我覺得是不好的」。

陳時中還說，「我可以確定他（指蔣萬安）變了」，他之前有建議這麼溫文儒雅的人，不要突然變這麼戰鬥型，可是看起來他好像接受幕僚另一個方向的想法，若自己是蔣萬安的幕僚，會建議他多從政策面切入，現在「3分失4分」的狀況不一定比較有利和划算，但自己不會再做這樣的建議了。