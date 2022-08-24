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少負擔飲食正流行　你跟上了嗎？

少負擔飲食正流行，你跟上了嗎？（圖／統一提供）

圖、文／統一提供

飲食法越來越多，你聽過統一陽光135嗎？不同於過去常見的飲食方法。統一陽光135提倡的是一種「新生活態度」—— 少負擔，更健康！聯合趙函穎營養師，打造出的【少負擔飲食指南】

Ｑ：什麼是統一陽光135？
平常的生活總是太忙碌，好習慣難以貫徹。唯有一點一滴累積，讓習慣自然融入日常，美好生活隨之誕生。因此，統一陽光提倡以「週」為單位，每週一、週三、週五喝「統一陽光植物奶系列」，打造「少負擔、更營養」的飲食習慣。

Ｑ：植物奶有何好處？
植物奶是近年極夯的補給飲品，在人類歷史上，飲用史相當悠久。這幾年因健康意識抬頭，更備受重視。植物奶是以「植物」為原料，「蛋白質」、「膳食纖維」都是植物奶常見營養，植物性蛋白質可以幫助肌肉生長、增強體力，而膳食纖維則可以促進腸道蠕動、增加飽足感。除此之外，以植物性蛋白質取代部分動物性蛋白質，也能達到飲食均衡的目的，國健署亦曾建議「豆類」是最優先的攝取來源

少負擔飲食正流行，你跟上了嗎？（圖／統一提供）

Ｑ：為什麼選統一陽光？
習慣養成很漫長，你需要有超商就可方便取得，且有「三種植物營養」的統一陽光
【豆漿】曬滿五個月陽光的非基改黃豆，補充優質蛋白質，健康少負擔
【米漿】嚴選台灣糙米穀物，飽滿能量糙給力
【燕麥奶】高纖＋滿滿穀粒，健康更有利

點我一起看看怎麼統一陽光135吧！！

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