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大陸 大陸焦點 特派現場

美駐中大使公開挺台怒批北京　陸外交部 ：顛倒黑白、倒打一耙

▲▼美國駐中大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

▲美國駐中國大使勃恩斯。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）上任6個月以來首度接受電視採訪時提批評，中國需要向世界其他國家證明，自己不是破壞穩定的一方，且未來在台灣海峽將以和平方式行動。大陸外交部22日言辭激烈回應，勃恩斯大使的有關表態顛倒黑白，再次暴露了美方的強詞奪理和霸權邏輯。

大陸外交部22日發佈新聞稿怒斥，美國國會眾議長裴洛西竄訪台灣前，中方在各個層級多次向美方提出嚴正交涉，反覆強調裴洛西竄台的嚴重性、危害性，明確指出由此造成的一切後果由美方承擔，勿謂言之不預。

外交部指出，裴洛西抵台後，謝鋒副部長第一時間緊急召見勃恩斯大使，代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，指出美方一意孤行，必須為自己的錯誤付出代價，必須立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西竄台惡劣影響，「然而，美方不思悔改，反而倒打一耙。美方高級官員輪番上陣，歪曲事實，企圖推卸造成台海局勢緊張的責任，把髒水潑到中方頭上。」

外交部進一步表示，「8月8日晚，謝鋒副部長再次召見勃恩斯大使，就美方對中方反制裴洛西竄台大放厥詞提出嚴正交涉。我們指出，挑起危機的是美方，不是中方；改變台海現狀的是美方，不是中方；破壞台海和平穩定的是美方，不是中方；在全世界特別是在亞太耀武揚威的是美方，不是中方；揮舞制裁大棒、霸凌全世界的是美方，不是中方；破壞中美關係政治基礎、毫無溝通誠意的是美方，不是中方；破壞中美合作的是美方，不是中方。」

外交部強調，明明是美方挑釁在先，把一場本可避免的危機強加給中國人民，卻栽贓中方挑起危機；明明是美方不斷「切香腸」、越紅線，破壞一中原則，破壞台海現狀，卻詆毀中方改變現狀；明明是美方在中國家門口大搞「炮艦外交」，卻對中方正當合法、專業透明的軍事演訓污名化妖魔化；明明是美方破壞台海和平穩定，卻將挑釁和升級緊張局勢的髒水潑到中方身上；明明是美方肆意侵犯中方主權和領土完整，踐踏中方底線，卻污衊中方反應過度、製造危機。美方做法毫無底線！不是中國不負責任，而是裴洛西極不負責任，美國政府極不負責任。

外交部願重申，一個中國原則是中國核心利益中的核心。任何國家、任何勢力、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。中方再次敦促美方恪守尊重他國主權和領土完整、不干涉內政的國際關係基本準則，回到一個中國原則和中美三個聯合公報規定的正確道路上來，停止一切損害中方核心利益的言行。

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