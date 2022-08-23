有點黏又不會太黏！用對方法讓12星座更依賴你

▲有時候獨立，或許能讓妳平衡一段感情的依賴感。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

雙方在愛情裡除了互相照顧，也希望能夠依賴對方，但如果太過依賴，有可能會讓對方感到反感，據《星座好朋友》網站分析，想要依賴對方，但又不想太黏對方，尺度要如何拿捏，一起來看看！

不可以太做作

適用星座：金牛座、獅子座、水瓶座、雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

對這些星座來說，適當的黏是可以的，可是如果你黏得太過火或是太做作，可是會讓他們覺得很反感的，例如要跟他們一起去參加聚會，他們會樂意讓你跟隨，可是如果你要寸步不離的跟著他們，就會讓他們開始對你感到很厭煩，總之他們不喜歡太過做作的黏人方式，如果你還很喜歡裝委屈，就是要他們對你心軟，時間久了他們是會受不了的。

給他們空間、還要會看時機

適用星座：雙子座、處女座、牡羊座、天蠍座

如果你遇到的是這些星座，那你就必須知道雖然他們也喜歡被黏，可是卻還是很講求自己的時間跟空間，所以跟他們相處的話，「適度的黏」一定是必要的。

他們是很需要自己的空間，當他們在忙自己的事情的時候，你可以暫時離開，讓他們去享受自己的時間，不過，當他們想要擁抱你的時候，你一定要順勢的趕快能黏多少是多少，因為對他們來說，要給空間是一定的，但他們想要依賴你的時候也千萬不要錯過。

黏人的程度一定要把握好

適用星座：巨蟹座、天秤座、射手座、魔羯座

「不可以太黏、但也不可以太遠！」當你決定要跟他們談戀愛的時候，勢必要做好要開始成長、開始成熟的心理準備，絕對不可以像小孩子一樣，想黏他們就黏他們，要記住對待他們，在黏的時候一定要吊他的胃口，絕對不可以太放肆太超過，一定要把步調放慢，慢慢的黏他，才能讓他產生對你的依賴感。