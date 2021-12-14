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新浪微博遭陸網信辦約談！重罰近1300萬元　今年第44次處罰

▲▼新浪微博熱搜榜增新時代 。（圖／CFP）

▲微博被罰 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家互聯網信息辦公室14日上午通報，國家網信辦負責人近日約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，依據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。

通報顯示，北京市網信辦對新浪微博運營主體「北京微夢創科網絡技術有限公司」依法予以共計300萬元人民幣（約新台幣1290萬元）罰款的行政處罰。

通報稱，今年1月至11月，國家網信辦指導北京市網信辦，對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以「頂格」（最高）50萬元人民幣罰款，累計罰款共達1430萬元人民幣（約新台幣6149萬元）。

通報指出，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發布審核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發布信息的管理，不得為違法違規信息提供傳播平台。

網信辦強調，將堅持依法管網治網，進一步強化監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，保障人民群眾合法權益，維護網絡空間「天朗氣清」。

新浪微博本月8日在港交所掛牌，發行價為每股港幣272.8港元，但當日收盤就大跌逾7%。受到遭大陸國家網信辦約談、處罰等消息影響，微博14日港股股價跌幅一度超過8%，最低來到港幣222.4元，創上市以來新低。

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